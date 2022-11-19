粵海拾桂府加推單位 連裝修首期￥41萬起 置業家居 2022/11/19 分享： 分享： 由粵海集團發展位於位於珠海金灣航空新城的粵海拾桂府，屬於未來市中心的主要地段，近日多個地區受疫情再度肆虐之下，項目最新加推單位，售價已作調整，由￥135萬起，首期約需￥41萬。 物業位於金灣航空新城，離 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 珠海天恒灣景主攻海景大戶 入場門檻￥400萬起 2022/11/12 珠海天恒灣景主攻海景大戶 入場門檻￥400萬起 格力海岸6期擁1.5公里海岸綫 連裝修首期￥65萬起 2022/10/08 格力海岸6期擁1.5公里海岸綫 連裝修首期￥65萬起 綠景璽悅灣南灣新晉豪宅 連裝修￥475萬起入場 2022/09/17 綠景璽悅灣南灣新晉豪宅 連裝修￥475萬起入場 肇慶香港城近高鐵 2房連精裝售￥70萬起 2022/09/10 肇慶香港城近高鐵 2房連精裝售￥70萬起 家和城‧閱湖推3至4房戶 售價￥160萬起 2022/08/27 家和城‧閱湖推3至4房戶 售價￥160萬起 廣東省 加推單位 橫琴 幼兒園