粵海拾桂府加推單位 連裝修首期￥41萬起

由粵海集團發展位於位於珠海金灣航空新城的粵海拾桂府，屬於未來市中心的主要地段，近日多個地區受疫情再度肆虐之下，項目最新加推單位，售價已作調整，由￥135萬起，首期約需￥41萬。

物業位於金灣航空新城，離

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