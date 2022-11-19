新加坡One Pearl Bank首推「Sky Villas」頂層特色戶 盡覽開闊新加坡市景 置業家居 2022/11/19 分享： 分享： 新加坡的防疫措施逐步放寬，令不少港人或外國人均前赴工作或定居。是次推介該國的單幢式住宅項目One Pearl Bank（又名萬寶軒），坐落於核心區分Outram Park（歐南園），提供774伙；當中 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 布里斯本Citrine坐落新晉豪宅區 $430萬住聯排別墅 2022/11/12 布里斯本Citrine坐落新晉豪宅區 $430萬住聯排別墅 新加坡Skyline@Orchard Boulevard頂層9,494呎公寓 連私家泳池$3.5億放售 2022/11/05 新加坡Skyline@Orchard Boulevard頂層9,494呎公寓 連私家泳池$3.5億放售 倫敦Chelsea Waterfront-POWERHOUSE坐擁泰晤士河景 逾千呎2房售$1,520萬起 2022/10/29 倫敦Chelsea Waterfront-POWERHOUSE坐擁泰晤士河景 逾千呎2房售$1,520萬起 新加坡Wallich Residence鐵路上蓋現樓 $1,951萬入場 2022/10/22 新加坡Wallich Residence鐵路上蓋現樓 $1,951萬入場 倫敦Chelsea Riverview戶戶連露台 外望泰晤士河及市景 2022/10/15 倫敦Chelsea Riverview戶戶連露台 外望泰晤士河及市景 新加坡 海外物業 中原地產