新加坡One Pearl Bank首推「Sky Villas」頂層特色戶 盡覽開闊新加坡市景

新加坡的防疫措施逐步放寬，令不少港人或外國人均前赴工作或定居。是次推介該國的單幢式住宅項目One Pearl Bank（又名萬寶軒），坐落於核心區分Outram Park（歐南園），提供774伙；當中

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入