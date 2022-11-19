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法國MOJOW 走塑新世代

置業家居 2022/11/19

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走塑減排與氣候變化息息相關！來自法國MOJOW的充氣傢俬，以TPU環保物料製成，可回收兼生物降解之餘，充氣前的體積極細方便運輸，大大減少二氧化碳排放，值得推崇。壓軸介紹葡萄牙兒童傢俬品牌circu，夢

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欄名 : 家居新知

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