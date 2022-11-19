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Rasonic電子燉盅養生系列 一鍵煮出各類補品

置業家居 2022/11/19

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近年疫情令大家比以前更注重健康，令健康飲食成為新風氣。Rasonic新推出電子燉盅養生系列，一共四款，分別是0.8和1.3公升迷你電子燉盅，以及2.5和5.5公升電子燉盅，不同型號各有特性及優點，讓忙

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欄名 : 家居新知

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