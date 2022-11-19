Aston Martin 紳士品味家具 置業家居 2022/11/19 分享： 分享： 擁有109年歷史的英國車廠Aston Martin，自2011年初在米蘭推出梳化後，便參與米蘭國際家具展，舉世矚目。時至今天，品牌旗下家居系列，已涵蓋廳房各區。早前推出的家庭影院扶手椅V294，特別加 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 放眼世界 最新專欄文章 更多 CITCO Privé 神殿傢俬亮相 2022/08/06 CITCO Privé 神殿傢俬亮相 米蘭Illulian地氈 延續Zaha Hadid設計風範 2022/08/06 米蘭Illulian地氈 延續Zaha Hadid設計風範 Casalgrande Padana雙年獎 得獎家居巡禮 2022/07/09 Casalgrande Padana雙年獎 得獎家居巡禮 Charles Burnard Gallery 收藏家樂園 2022/05/07 Charles Burnard Gallery 收藏家樂園 西班牙Masquespacio新系列 發掘傢俬燈飾新常規 2022/05/07 西班牙Masquespacio新系列 發掘傢俬燈飾新常規 家具 米蘭 展覽 英國 消費資訊 品牌