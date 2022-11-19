Aston Martin 紳士品味家具

擁有109年歷史的英國車廠Aston Martin，自2011年初在米蘭推出梳化後，便參與米蘭國際家具展，舉世矚目。時至今天，品牌旗下家居系列，已涵蓋廳房各區。早前推出的家庭影院扶手椅V294，特別加

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