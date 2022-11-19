港享獨特優勢 人才揚威海外

作為一個擁有740萬人口的小地方，香港一直在國際舞台上扮演着重要的角色，我們是其中一個主要新股集資市場、全球最大的離岸人民幣業務中心、航空貨運量位列全球之首；香港面積雖小，卻綻放大城市的光芒。

城市的亮點並不限於這些數字上，香港不少傑出人士揚威海外，登上報章頭條亦被歷史紀錄下來。香港在不同領域上都人才輩出，「出產」不少具代表性人物，有文化偶像、體育明星、政界重量級人物、學術界領袖、設計大師等。

不乏著名影星 幕後亦享譽國際

世界各地的功夫迷和動作片迷，對李小龍和成龍的電影一定不會陌生。除了幕前有著名影星，幕後亦看到港人的足迹，遠至荷里活電影圈都甚受尊敬的袁和平，為《22世紀殺人網絡》（The Matrix）、《標殺令》（Kill Bill）等著名電影擔任動作指導；屢獲殊榮的吳宇森和王家衛等著名導演，也為香港電影界增添光彩。

體壇方面，游泳運動員何詩蓓為本港寫下歷史一頁，打破200米自由泳世界紀錄，成為香港首個游泳世界紀錄保持者，亦是香港泳壇首個世界冠軍，而在今年世界盃短池游泳賽，她在100米及200米自由泳項目都成為「三冠王」；桌球運動員吳安儀是3屆女子世界桌球錦標賽冠軍；登山好手曾燕紅則刷新女性最快登頂珠穆朗瑪峰的紀錄。

政壇方面，也有不少與香港相關的第一。加拿大前總督伍冰枝（Adrienne Clarkson）在香港出生，為首位華裔總督，她曾在加拿大廣播公司（CBC）擔任節目主持，成為首位國家電視節目出任要職的可見少數族裔，並獲授加拿大勳章；上月，沈觀健（Ken Sim）當選溫哥華首位華裔市長，他的父母為香港移民。

曾在香港和澳門生活的王毓敏（Chantale Wong），為現任美國駐亞洲開發銀行執董，是首位公開女同性戀身份出任此職務，也是首任來自性少數群體（LGBTQ）的美國有色人種女性擔任駐外大使級職務。

保時捷經典款 出自港產設計師

學術領域上也看到香港人的蹤影。美國芝加哥大學首位女性兼華裔教務長利嘉儀（Christina Ka Yee Lee），在香港出生和成長，該校誕生97位榮獲諾貝爾獎的學者，美國前總統奧巴馬亦曾在芝加哥大學法學院任教；曾在香港接受教育、並且是中學會考十優狀元的蔣濛（Mung Chiang），將成為美國普渡大學（Purdue University）首位華裔校長，而普渡大學在美國公立學校排名前列。

汽車迷可能驚訝地發現，保時捷Boxster和Cayman以及革命性的996，均出自在香港土生土長的汽車設計師賴平（Pinky Lai）之手，他曾擔任保時捷首席設計師。他在港讀書、並曾在造船廠做學徒，曾提及在香港的成長經歷，令他變得無所畏懼，遇到不同情況都能輕鬆應對。

敢想敢做 在世界舞台發光發熱

香港人均汽車擁有率甚低，但香港在汽車設計方面，卻有不錯的成績。另一位在本港土生土長的羅偉基（Anthony Lo），為福特汽車公司全球首席設計官，福特汽車公司是全球最大的汽車企業之一，羅偉基就讀於香港理工大學工業設計系，並在2012年獲頒「世界傑出華人設計師」大獎。

香港人在各個領域上的成就，超越我們所想。我們向世界展示出有遠大夢想的態度、熱情、熱誠、敢做精神，篇幅有限，本文只能提及一小部分人，他們在不同的地方留下了燦爛的印記，對於一個小城市而言，有這般的成績確實不錯。

在一國兩制下，香港享有獨特的優勢，而看到眾多香港人在世界舞台上發光發熱，我為身為港人感到自豪。

▲ 在一國兩制下，香港享有獨特的優勢，一直在國際舞台上扮演着重要的角色，在不同領域上均人才輩出。（資料圖片）