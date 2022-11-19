習拜會釋善意 中美關係迎順風？

國家主席習近平與美國總統拜登，在二十國集團（G20）峰會召開前夕，在印尼峇里島會面，雖然兩人以往曾會面，但這次是拜登就任總統以來，兩位領導人首次實體會晤，亦是近年中美角力出現嚴重分歧以來首次會面，因此意義重大。

拜登在會晤中提出「五不四無意」：美國不尋求改變中國體制、不尋求新冷戰、不尋求強化盟友關係反中國、不支持台獨、不支持「兩個中國」和「一中一台」、無意與中國發生衝突、無意尋求與中國脫鈎、無意阻撓中國經濟發展、無意圍堵中國；拜登亦表示，將繼續與中國進行激烈的競爭，但重申這種競爭不應轉向衝突。

至於外界甚為關注、亦是中國其中一條最重要的紅綫--台灣問題，拜登在會晤中表示，美國會尊重中國的體制，亦不支持台灣獨立，但亦反對任何一方改變現狀，重申維護台海和平穩定，是符合世界利益的立場。

兩國緊張略降溫 劃紅綫防衝突

中美雙方在友善的情況下進行會談，總算為近年兩國的緊張關係略為降溫，兩國皆用了比較得體的外交語言，掩蓋雙方的差異，製造了一個和諧的畫面，亦為自特朗普當選以來，美國對中國無論在經濟和人權問題上咄咄逼人的態度，以至拜登政府在其首兩年任期內利用國際關係圍剿中國，以及默許眾議院議長佩洛西早前訪台的挑釁行為，帶來態度上的轉變。

至於中國，在自新冠疫情爆發以來一直採取相對嚴厲的抗疫政策，在近日二十大取得圓滿成功後重啟國事訪問，所表現出的自信以及體面，亦充分顯露中美兩國在經濟、外交等方面上的平起平坐。

在兩國元首會晤的3個多小時裏，習近平對兩國關係當前的發展方向表達了不滿，亦稱這不符合兩國人民的根本利益和國際社會的期望。在中美關係中，中國一直採取主動，而美國卻經常說到不做到，習近平充分表現出中國作為大國，在世界舞台上所擔當的責任，暗示美國作為泱泱大國，竟然被民粹政治拖跨了大國應盡的責任。

美懼華崛起 「修昔底德陷阱」不散

事實上，拜登現時表明將繼續「與中國進行激烈的競爭」，並不是中國在經濟及影響力上已經超越美國，而是由於中國國力不斷提升，美國將逐漸威脅其國際「老大」地位的中國視為競爭對手。雖然美國表明不尋求新冷戰，但這與「修昔底德陷阱」（Thucydides's Trap，描述當新興強國威脅到現有強國地位時，導致的戰爭傾向）所帶出的中美結構性矛盾，即原有的戰略布局、軍事、經濟、政治及外交上均受到挑戰，基於對中國的恐懼及不信任，美國對崛起的力量演變成衝突甚至戰爭的思維並無二樣。

在這種思維籠罩下，「老大」的狂妄挑釁往往與「老二」的包容得體形成強烈對比，如中國在外交上能被視為履行責任、不尋求衝突的崛起大國，與其他歐亞國家建立互惠互利的經濟效益，對穩定及維護各國利益至為重要。

失眾院控制 添拜登對華政策變數

至於拜登表明不支持「兩個中國」和「一中一台」，可以說是經歷了美國屢次打「台灣牌」掀起台海動盪後的一個平靜期，但美國行政部門和國會共和民主兩黨，對「一中一台」有多大程度接受認同，以及會否長期執行，則是未知之數。美國剛經歷了中期選舉，雖然民主黨仍能守住參議院的輕微大多數，但眾議院席位數目少於共和黨，失去眾院控制權，面對拜登下半場任期，就算民主黨能對中國有一貫政策，相信會更大程度受制於共和黨，而令對華政策有極大變數。

台灣方面，馬上要迎來九合一選舉和2024年總統大選周期，民進黨和美國政客不會輕易放過這張「台灣牌」刺激北京，以獲取更大政治利益；加上俄烏戰爭丶北韓核問題以及各國外交關係的微妙變數，相信拜登是次立場闡述只是語言藝術的一種。為獲取更大的政治利益，美國政府的對華立場從來都是經濟及政治利益的博弈，變幻原是永恆。（文章只代表個人立場）

▲ 國家主席習近平與美國總統拜登日前在印尼峇里島會面，為近年兩國的緊張關係略為降溫。（新華社資料圖片）