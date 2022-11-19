關注高齡護老者 提供足夠支援

一對年老夫婦到急症室求醫，老伯被安排到分流站接受護士評估，然後又被安排到診室見醫生，再被安排到更衣室、X光部等多個地方，期間老伯需要上洗手間，輾轉間他迷路與妻子失散了。妻子非常慌張，在急症室內大聲呼喚老伯的名字，最終由急症室職員協助下才找回老伯，可是在相見的一刻，他們卻對罵起來，老妻氣憤地說：「你走到哪裏去？我找了你很久！」老伯卻不領情：「你即使找多久也沒有用，始終都找不到我，以後不要跟我來了，找別人來吧！」面對這種侮氣的回應，老妻當然十分不悅：「我每天照顧你已經辛苦透了，如果有人願意陪你來，我也不會來！」在急症室內，類似的事例比比皆是。

人口持續老化 「以老護老」更普遍

情況豈僅如此，近年因高齡護老者不堪經濟及身心壓力，而釀成家庭悲劇偶有發生，這些事件實在令人感到惋惜。雙老家庭在香港為數不少，隨着本港出生率下降、年輕一代選擇移民不再與長者同住等趨勢，本港人口將持續老化，預料「以老護老」甚至「以老護更老」的情況將會更普及，所涉及的社會問題也會更嚴重，我們必須予以高度重視。

高齡護老者不分晝夜、全年無休地照顧體弱老伴的健康及起居飲食，他們本身的健康也會隨着年紀增加而逐漸衰退，甚至自身也是長期病患者，卻要擔當起護老者的角色，身心難免感到吃力；更甚者，他們大多都只能依靠低收入維持生計，部分甚至連基本生活都難以維持，更何況是支付醫療護理或外來援助的費用？他們更會擔心，當自己的健康轉差或身故，照顧老伴的責任將會無以為繼。究竟他們怎樣才可以獲得足夠的生活保障？

現時社會提供的支援服務，頗為基本及有限，主要是家居清潔、膳食安排、基本護理、復康運動等，未能滿足高齡護老者的經濟、情緒及健康等各方面需求。另外，目前的服務欠缺一個綜合平台，即使社會上有機構提供暫託或各種長期護理服務，甚至設立了各類慈善信託基金，奈何高齡護老者需要向不同單位申請及輪候這些服務，往往未能及時得到支援；現時也欠缺一套具效益的資源優先分配方法，即使雙老家庭也不能獲得優先的對待。

優化服務組織運作 妥善分配資源

按目前的情況，本港確實需要進一步優化其處理組織之間的運作及執行力，務求為有切實需要的雙老家庭，提供一站式的專案管理服務，確保珍貴的資源能夠有效並持續地分配予他們。由於大多數雙老家庭皆欠缺人力支援，建議當局成立以地區作基地、以健康為本的義工組織，有效及早辨識高危和有特別需要的家庭，向他們提供適時支援，並務求相關服務達至恆常化；至於子女，即使不是與父母同住，也可以對家庭作出貢獻，分擔照顧及關懷年邁父母的責任。

高齡護老者理應是受照顧的一群，但他們卻默默地為社會肩負起照顧弱老長者的重擔，社會大眾除了需要肯定他們的貢獻，更要正視其需要，好讓他們獲得足夠的支援。

▲ 隨着本港人口持續老化，預料「以老護老」甚至「以老護更老」的情況將更普及。（資料圖片）