特朗普再參選 難敵共和黨明日之星？

美國2024年總統大選，前總統特朗普（Donald Trump）捲土重來第三次參選。惟共和黨於中期大選的結果，反映特朗普聲勢不如以往，多位受他點名力捧的候選人慘遭滑鐵盧。有洞悉時勢的專家已留意到共和黨

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