特朗普再參選 難敵共和黨明日之星？ 國際版 2022/11/19 分享： 分享： 美國2024年總統大選，前總統特朗普（Donald Trump）捲土重來第三次參選。惟共和黨於中期大選的結果，反映特朗普聲勢不如以往，多位受他點名力捧的候選人慘遭滑鐵盧。有洞悉時勢的專家已留意到共和黨 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 共和黨不乏明日之星 特朗普難阻政治野心崛起 2022/11/18 共和黨不乏明日之星 特朗普難阻政治野心崛起 美國會暴亂 揭右翼極端主義威脅 2022/11/12 美國會暴亂 揭右翼極端主義威脅 美國右翼極端主義抬頭 有毒陰謀論腐蝕政治 2022/11/11 美國右翼極端主義抬頭 有毒陰謀論腐蝕政治 英自由黨興衰 保守黨恐重蹈覆轍 2022/11/05 英自由黨興衰 保守黨恐重蹈覆轍 英國自由黨發展興衰 保守黨恐重蹈覆轍 2022/11/04 英國自由黨發展興衰 保守黨恐重蹈覆轍 政治 美國 特朗普 總統大選 彭斯 佛羅里達 南達科他 移民