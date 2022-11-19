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全國人大常委 「票王票后」接棒？

政治版 2022/11/19

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港區人大代表換屆選舉下月中舉行，隨着全國人大常委譚耀宗不尋求連任的消息傳出，各界紛紛猜測誰可接班？又有聲音建議，可推舉人大選舉的「票王」或「票后」競逐人大常委。

提起票王和票后，大家自然想起去年立法會選

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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