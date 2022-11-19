全國人大常委 「票王票后」接棒？ 政治版 2022/11/19 分享： 分享： 港區人大代表換屆選舉下月中舉行，隨着全國人大常委譚耀宗不尋求連任的消息傳出，各界紛紛猜測誰可接班？又有聲音建議，可推舉人大選舉的「票王」或「票后」競逐人大常委。 提起票王和票后，大家自然想起去年立法會選 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 財爺回港特首外訪 接力說好香港故事 2022/11/18 財爺回港特首外訪 接力說好香港故事 議員紛中招 立會「隱世自助餐」客量大減 2022/11/17 議員紛中招 立會「隱世自助餐」客量大減 鑽研多種氣功 李家超揭哪一門最有效 2022/11/16 鑽研多種氣功 李家超揭哪一門最有效 財爺抵達峇里 積極說好香港故事 2022/11/15 財爺抵達峇里 積極說好香港故事 卓永興「遊」元朗 「環境衞生落後大市」 2022/11/14 卓永興「遊」元朗 「環境衞生落後大市」 梁美芬 人大常委 選舉 譚耀宗 民建聯