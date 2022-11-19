全國人大常委 「票王票后」接棒？

港區人大代表換屆選舉下月中舉行，隨着全國人大常委譚耀宗不尋求連任的消息傳出，各界紛紛猜測誰可接班？又有聲音建議，可推舉人大選舉的「票王」或「票后」競逐人大常委。

提起票王和票后，大家自然想起去年立法會選

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入