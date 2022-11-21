  • 23°C
香港時間 : 20221121日 (週一) 06:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

沒電影可放

副刊版 2022/11/21

分享：

分享：

內地的金雞獎和台灣的金馬獎，都在十一月這陣子相隔不久頒發，但看到的整個華語電影大勢就極不一樣。在金雞獎頒獎禮上，演講者竟也有截然兩樣的對近年電影市場的評價。有明星在台上說這是電影業最輝煌的十年（早幾年票房、戲院量及製作量確實提速得驚人），但也有製作人在討論場合中，說這是最艱難的三年。反觀金馬獎的作品類型及活力，就相當豐富。

單從製作創意空間和平均質素而言，現內地電影市道之艱難從票房就可見一斑。今年將跌回大約五年前的年收入水平。能排映的新片，大多是沒有聽過的倉底貨，過往一上畫幾億票房的日子不再，而是最終有幾億票房就算是成功，更不用說更多收幾萬幾千的片子，更有全國開畫日只得幾十元的。

聽電影人說，不是沒片子，而是很多之前拍好，頗有看頭的片，都積壓未能公映，而原因各異。有些是拿不到批文公映（但也沒說如何修改令它通過），有些是大製作不想在此疫情入座率低迷期間匆匆上映。有些，竟然是說投資方犯有經濟罪行待查。

看了一下待公映的名單，不乏之前稍有名氣的新導演作品，主要拍的是社會現實懸案或真實事件啟發的類型片，多帶黑暗性質，不知是否因此不符現主旋律而不獲通過。

觀眾也實在是抱怨戲院沒好片放，就算愛國主旋律拍得夠娛樂性，但看得多都會覺得太同質。想看外國引進片？不是沒好片，也不是入內地配額滿了，卻就是不讓放。最多人期待的《壯志凌雲2》，大家也未能在電影院收看，最近的話題是若《阿凡達2》都進不了口，就真翻不了身，因都沒聽聞有其他大片可期待。再這樣下去，最怕大家真的會忘記電影院。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

最新專欄文章 更多

直播賣貨新趨勢
2022/11/15
直播賣貨新趨勢
流浪大地
2022/11/14
流浪大地
供銷社回來
2022/11/08
供銷社回來
望京一族
2022/11/07
望京一族
全國搶人
2022/11/01
全國搶人
電影 中國 台灣 李照興

上一篇文章

為甚麼男生不說話？

下一篇文章

意大利中部觀鳥熱點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？