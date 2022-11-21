內地的金雞獎和台灣的金馬獎，都在十一月這陣子相隔不久頒發，但看到的整個華語電影大勢就極不一樣。在金雞獎頒獎禮上，演講者竟也有截然兩樣的對近年電影市場的評價。有明星在台上說這是電影業最輝煌的十年（早幾年票房、戲院量及製作量確實提速得驚人），但也有製作人在討論場合中，說這是最艱難的三年。反觀金馬獎的作品類型及活力，就相當豐富。

單從製作創意空間和平均質素而言，現內地電影市道之艱難從票房就可見一斑。今年將跌回大約五年前的年收入水平。能排映的新片，大多是沒有聽過的倉底貨，過往一上畫幾億票房的日子不再，而是最終有幾億票房就算是成功，更不用說更多收幾萬幾千的片子，更有全國開畫日只得幾十元的。

聽電影人說，不是沒片子，而是很多之前拍好，頗有看頭的片，都積壓未能公映，而原因各異。有些是拿不到批文公映（但也沒說如何修改令它通過），有些是大製作不想在此疫情入座率低迷期間匆匆上映。有些，竟然是說投資方犯有經濟罪行待查。

看了一下待公映的名單，不乏之前稍有名氣的新導演作品，主要拍的是社會現實懸案或真實事件啟發的類型片，多帶黑暗性質，不知是否因此不符現主旋律而不獲通過。

觀眾也實在是抱怨戲院沒好片放，就算愛國主旋律拍得夠娛樂性，但看得多都會覺得太同質。想看外國引進片？不是沒好片，也不是入內地配額滿了，卻就是不讓放。最多人期待的《壯志凌雲2》，大家也未能在電影院收看，最近的話題是若《阿凡達2》都進不了口，就真翻不了身，因都沒聽聞有其他大片可期待。再這樣下去，最怕大家真的會忘記電影院。