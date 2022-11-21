  • 23°C
香港時間 : 20221121日 (週一) 06:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

女人要醒！

副刊版 2022/11/21

分享：

分享：

日前又爆出四十三歲本地女子遭網騙的新聞。據悉，報案女子於網上交友平台認識一名男子，在兩年間向對方共轉帳約二千萬港元，以支援其在外國經營的生意，豈料財散人消失，女子才驚疑受騙報警。其實，騙案人物/集團在外地，大家都知破案和拘捕極渺茫。

每次看到此類新聞都感匪夷所思，有能力賺到幾千萬元，智商和世面應有番咁上下，人都未見過，就貿然過錢俾個陌生人，此類Romance Scam（浪漫詐騙），全球都在發生，且涉款驚人。那些騙徒根本是集團式，一班人扮一個人，故可以全天候向女事主發出攻勢，三更半夜聆聽心事，翌日晨早說句早晨，當然，騙錢集團有一套甜言蜜語手冊，定時定候向女事主發功，例如：「I'm not a photographer, but I can picture you and I together」，又或「I can't live without you」之類。

老老實實，一個男人未見過你、從無相處過，就口口聲聲話想同你過世、無你唔得，又日日夜夜唔使返工咁得閒，就算不是騙案，聽落都知這類男人有問題，要不就是無朋友、無工作的遊手好閒者，要不就是心理或精神有問題的Neurotic / Obsessive-compulsive Disorder（神經質/強迫障礙）傾向者，這類霉爛劣桃花，豈會心動?!

又，堂堂男人做得出開口向陌生女子攞錢付自己的醫藥費、付家人的醫藥費、做生意、買機票，人格上會是甚麼人？所以，很簡單的邏輯推論，這是：一、騙財騙情的有組織集團；二、一個只能給你霉爛桃花的霉爛男子。兩者皆劣，要來幹麼？面對這類超級中伏位，女性們要醒目和清醒！

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

眼瞼黃斑瘤的身體訊號
2022/11/18
眼瞼黃斑瘤的身體訊號
戒奶
2022/11/17
戒奶
古法推銷
2022/11/16
古法推銷
正義迴廊很香港
2022/11/15
正義迴廊很香港
港產片的烏雲和銀邊
2022/11/14
港產片的烏雲和銀邊
兩性關係 欺詐罪 利嘉敏

上一篇文章

唇紋反映健康

下一篇文章

奇特的經歷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？