精緻法日扒房BIFTECK 推冬季全新菜式

位於灣仔的法日扒房BIFTECK推出20款全新單點菜式，由餐廳行政總廚Ken Kwok搜羅各地的頂級食材入饌，讓食客有更多選擇，為冬日盛宴錦上添花。前菜推介有兩款，包括以日本紅蟹肉紫菜包配泡菜甘筍汁、

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入