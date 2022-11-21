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精緻法日扒房BIFTECK 推冬季全新菜式

副刊版 2022/11/21

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位於灣仔的法日扒房BIFTECK推出20款全新單點菜式，由餐廳行政總廚Ken Kwok搜羅各地的頂級食材入饌，讓食客有更多選擇，為冬日盛宴錦上添花。前菜推介有兩款，包括以日本紅蟹肉紫菜包配泡菜甘筍汁、

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欄名 : 新鮮熱辣

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