精緻法日扒房BIFTECK 推冬季全新菜式 副刊版 2022/11/21 分享： 分享： 位於灣仔的法日扒房BIFTECK推出20款全新單點菜式，由餐廳行政總廚Ken Kwok搜羅各地的頂級食材入饌，讓食客有更多選擇，為冬日盛宴錦上添花。前菜推介有兩款，包括以日本紅蟹肉紫菜包配泡菜甘筍汁、 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 關東最大型相模湖聖誕燈飾 首度聯乘角落生物浪漫打卡 2022/11/19 關東最大型相模湖聖誕燈飾 首度聯乘角落生物浪漫打卡 兒童創作電子書 訴說氣候變化 2022/11/18 兒童創作電子書 訴說氣候變化 LUCULLUS CACAO 登陸奧海城 推出新店限定下午茶 2022/11/14 LUCULLUS CACAO 登陸奧海城 推出新店限定下午茶 寶可夢遊戲系列再掀熱潮 期間限定展 登陸銅鑼灣 2022/11/14 寶可夢遊戲系列再掀熱潮 期間限定展 登陸銅鑼灣 嚴選時令魚鮮 千両推出日本東北菜 2022/11/12 嚴選時令魚鮮 千両推出日本東北菜 美國 日本 設計 餐廳 澳洲 法國 菜式 魚 意大利 灣仔