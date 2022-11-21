Google Maps AR地圖 提供目的地路徑導航

擴增實境（AR）技術能連結屏幕上的虛擬世界，與真實世界場景產生互動。Google Maps本周將推出AR地圖功能Live View，讓智能手機用戶能更方便地搜索附近的餐館、咖啡店和其他場所，並為目的地

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入