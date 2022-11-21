Google Maps AR地圖 提供目的地路徑導航 行政人員版 2022/11/21 分享： 分享： 擴增實境（AR）技術能連結屏幕上的虛擬世界，與真實世界場景產生互動。Google Maps本周將推出AR地圖功能Live View，讓智能手機用戶能更方便地搜索附近的餐館、咖啡店和其他場所，並為目的地 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 高通新藍牙音訊平台 低延遲提升手遊體驗 今日 高通新藍牙音訊平台 低延遲提升手遊體驗 Fitbit兩款智能錶 開通Google錢包 2022/11/18 Fitbit兩款智能錶 開通Google錢包 微軟Teams新App 250人可連綫玩遊戲 2022/11/18 微軟Teams新App 250人可連綫玩遊戲 跨平台健康監測App Beta測試版上架 2022/11/17 跨平台健康監測App Beta測試版上架 iPhone 14衛星求救功能 下月擴至法德英愛 2022/11/17 iPhone 14衛星求救功能 下月擴至法德英愛 科技行業 科技軟件 科技硬件 Google 智能手機 AR 倫敦 東京 紐約 巴黎