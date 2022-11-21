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高通新藍牙音訊平台 低延遲提升手遊體驗

行政人員版 2022/11/21

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高通（Qualcomm）發表報告稱，逾半消費者在選購無綫耳機時，將會考慮空間音訊（Spatial Audio）支援，近年用戶不惜花數千元選購耳機，對產品規格要求日高。

不少耳機都採用高通芯片，該企發布

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欄名 : 科技新知

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