高通新藍牙音訊平台 低延遲提升手遊體驗 行政人員版 2022/11/21 分享： 分享： 高通（Qualcomm）發表報告稱，逾半消費者在選購無綫耳機時，將會考慮空間音訊（Spatial Audio）支援，近年用戶不惜花數千元選購耳機，對產品規格要求日高。 不少耳機都採用高通芯片，該企發布 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Maps AR地圖 提供目的地路徑導航 今日 Google Maps AR地圖 提供目的地路徑導航 Fitbit兩款智能錶 開通Google錢包 2022/11/18 Fitbit兩款智能錶 開通Google錢包 微軟Teams新App 250人可連綫玩遊戲 2022/11/18 微軟Teams新App 250人可連綫玩遊戲 跨平台健康監測App Beta測試版上架 2022/11/17 跨平台健康監測App Beta測試版上架 iPhone 14衛星求救功能 下月擴至法德英愛 2022/11/17 iPhone 14衛星求救功能 下月擴至法德英愛 科技行業 科技軟件 科技硬件 音樂 產品 遊戲 耳機 藍牙 Qualcomm