習拜會誠可貴 大外交價更高

兩個人走路，乙撞到甲。甲：「你這樣不厚道。」乙：「我無意和你衝突哈！」

乙再撞到甲。甲：「這是我的紅綫，請你尊重。」乙：「我只想和你激烈競爭哈，很負責任的那種哈！」

乙第三次撞過來。甲：「勿謂言之不預！」乙擺出一副無辜相：「你紅綫在哪？我們要互相了解清楚啊，哈哈！」

中美關係過去「好不到哪裏，也壞不到哪裏」，現在或也如此，只是「好」標準降至極低，「壞」底綫更低。

國家主席習近平上周在印尼G20會議前，與美國總統拜登（Joe Biden）面對面會晤，是拜登入主白宮近兩年來首次。誠然，有偈傾總好過無得傾，會面確有積極成果，兩國重啟氣候對話等合作，美國國務卿布林肯更會訪華跟進。不過，中美還是注定繼續碰撞。

這次習拜面對面，對中方意義可謂不在會面本身，而在於其作為二十大後大外交重頭戲的示範作用。中方趁此優化防疫時機公告天下：中國是個連美國也必須保持接觸、避免翻車的國家，你如想響應美國「脫鈎」，請你先想清楚響應的是甚麼。

拜登屢探「紅綫」 設陷阱續圍堵

裝睡的人叫不醒。「中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈。」、「寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。」、「『民主對抗威權』不是當今世界的特點，更不符合時代發展的潮流。」中方這些話，世界大部分人都聽得懂，但落到美國和拜登耳中，就是對牛彈琴。

拜登會前宣稱「我了解習，他了解我，我們很少有誤會」，但「只需要搞清楚紅綫是甚麼」。說實話，拜登又犯迷糊忘記事情了嗎？若他連中方紅綫也不知為何物，那就請別當總統了。

外長王毅早就明言，美國不要幻想阻撓中國統一大業，不要幻想破壞中國發展振興，不要幻想操弄地緣博弈把戲，不要幻想可以任意顛倒黑白。這就是中方紅綫，只是美方假裝沒聽見。

習近平是次向拜登強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是第一條不可逾越的紅綫。信息明確無誤：美方如繼續操弄台海，等同尋求與中國衝突。

美國人肯定也沒有讀寫障礙。拜登吵着「探紅綫」，無非只是既要遏制中國又怕打仗，企圖在不爆發軍事衝突前提下，無所不用其極阻止中國統一、破壞中國復興。中方如說紅綫是「總統訪台」，那麼美方就會讓副總統訪台；中方沒說芯片科技是紅綫，那麼美方即可盡情打壓、封鎖、孤立、圍堵。所謂「探紅綫」不是尊重，根本就是設陷阱。

因此拜登多次講不求改變中國體制，不求新冷戰，不求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，無意同中國發生衝突，今次即使加上不支持「兩個中國」、「一中一台」，變成「五不一無意」，都是睜眼說瞎話。美國還是會繼續宣揚「民主對威權」、推動脫鈎、搞「印太戰略」、掏空「一個中國」，並毫不臉紅說「我只是和你競爭，你要負責任管控分歧避免衝突哈！」

醉翁之意不在酒。中方無疑知道跟美國講道理是對牛彈琴，但堅持這樣做不是要牛識點文化，而是向世界傳遞弦外之音。

中國疫下「閉關」多時，經濟壓力山大，外商謀劃分散投資，加上俄烏戰爭爆發，西方陣營對抗意識升溫，中國內外環境自年初北京冬奧以來顯著惡化，更使美國有機可乘加劇台海緊張、推動供應鏈去中國化。

美核心盟國 微妙調整對華態度

今次習拜會，正是中方在二十大後優化防疫、重新擦亮中國招牌、削弱美國孤立中國圖謀一系列大外交的重頭戲，目標受眾是美國以外的世界各國。巧的是，俄羅斯總統普京缺席是次系列峰會，變相助了中國一把。

中方已取得一定成效，一些美國的核心盟國正在微妙調整對華態度，關係就算難大幅改善，也暫時穩住。

縱中國與加拿大、英國領導人會談受到不同因素阻礙，但對中國更為關鍵的兩個亞太美國「閨密」澳洲及日本，會晤都順利舉行。可以說，習拜會提醒了這些國家，你老兄美國也跟中國談了，你還要完全不顧自身利益跟中國撞嗎？

澳洲避免再以與核潛艇等爭議刺激中國，反而提及兩國12月快迎來建交50年，期望與華繼續穩定發展全面戰略夥伴關係，談得上為解決貿易分歧努力創造條件（北美某國需學習一下）。今年也正好是中日邦交正常化50周年，會面達成穩定和發展雙邊關係5點共識，即使日本向來是個雙面人，這也無法埋沒正面信息。

從更大範圍看，中國對歐盟、東盟新一輪大外交在今次系列峰會前已經展開，並繼續發揮著作用。

德國總理朔爾茨早前率商界訪華，已表明歐盟大國反對和中國脫鈎態度，加上西方開始對俄烏疲勞，而戰爭最近出現一些談判訊號，使中方支持勸和促談的一貫立場變得吃香。

法國是次表示願同中方繼續深化航空工程、民用核能等戰略合作，總統馬克龍（Emmanuel Macron）並稱有意新年訪華，相信中方能為俄烏斡旋扮演重要角色。曾經大造中國文章的意大利新總理梅洛尼（Giorgia Meloni），今次明顯改變態度，意方新聞稿指她和習近平親切會面，稱意中都是文明古國，意方盼擴大對華出口，合作應對地區與全球挑戰，支持一切外交解決俄烏衝突努力，並接受訪華邀請。

越南表態反「台獨」 京高度讚賞

至於東南亞，美國插手中國東盟關係空間也在縮小。越共總書記阮富仲月初訪華，揭開中共二十大後大外交序幕，聯合聲明指出，中越是好鄰居、好朋友、好同志、好夥伴，一致同意妥善處理海上問題，為地區長治久安作出貢獻；越方堅決反對任何形式「台獨」，並一貫支持不干涉各國內政原則，中方高度讚賞。

是次系列峰會，中方與東盟最大經濟體印尼達成重要共識。東南亞首條高鐵、中國承建的印尼雅萬高鐵試運行之際，兩國制定加強全面戰略夥伴關係行動計劃，部署未來5年合作；一致同意持續推進中國「一帶一路」和印尼「全球海洋支點」發展倡議對接，共建兩國命運共同體。菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）早已公布1月訪華，今次也先見上習。

可見相比零和對抗，更多人相信合作發展才是當今世界主題，美國大半年來挑動中國周邊局勢和對外關係緊張，正被中國二十大後大外交化解。拜登見完習近平後也承認，大陸無意即時對台動武。那到底是誰令台海劍拔弩張？大家都清楚了。

▲ 國家主席習近平（左）與美國總統拜登（右）面對面會晤，對中方意義可謂不在會面本身，而在於其作為二十大後大外交重頭戲的示範作用。（法新社資料圖片）