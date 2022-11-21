港力擴衍生品市場 從4方面着手

特首李家超在其任內首份施政報告中關於國際金融中心建設部分，論及強化風險管理，陳述了相關促進措施，但未有提及香港發展衍生品市場的重要性。實際上，金融資產最重要的風險管理手段，正是期貨期權等衍生品工具，香港要建設和提升風險管理中心地位，必須有高度發達的衍生品市場。只有大力發展衍生品市場，現貨（股票）及衍生品市場協調發展，本港才能進一步鞏固和提升風險管理中心和國際金融中心地位。

提升全球市場份額 鞏金融中心

一直以來，香港金融現貨市場繁榮，期貨市場沒有引起足夠的重視。作為香港唯一的衍生品交易所，香港交易所（包含倫敦金屬交易所）在全球衍生品交易中的地位，與香港國際金融中心的地位嚴重不相符，表現在市場規模小、上市產品和有影響力的產品嚴重缺乏。根據美國期貨業協會（Futures Industry Association，FIA）統計數據，去年全球交易所交易的衍生品合約成交626億張合約，港交所（包含倫敦金屬交易所）成交4.33億張，全球佔比0.69%、亞太區佔比1.42%（亞太區累計成交305億張），在全球54個衍生品交易所中排名第17，香港市場目前僅有恒生指數、國企指數、恒生科技指數、MSCI指數等幾個指數類產品較為活躍。

反觀內地6大衍生品交易所，去年累計成交75億張合約，全球佔比12%；中國期貨市場保證金規模逾1.5萬億人民幣，香港市場預計保證金規模為1,000億港元左右，僅為內地市場規模的5%左右；中國上市公司協會數據還顯示，今年以來，有逾900家上市公司發布套期保值公告，利用期貨市場應對價格波動等市場風險、提高經營穩健性的需求不斷增加。

縱觀全球，主要金融中心的衍生品市場也十分發達。美國芝加哥商業交易所集團（CME）是全球最大、最有影響力的衍生品交易所，年度成交49億張合約，盈利220億港元，市值4,800億港元，而港交所年度盈利108億港元、市值2,870億港元，CME盈利是港交所的兩倍，市值是港交所的1.67倍，且在農產品、金屬、能源、外滙、利率及指數等各主要資產類別定價方面，具有全球影響力；洲際交易所集團（ICE）是全球第二大衍生品交易所，年度成交33億張合約、年盈利261億港元、市值4,070億港元，各方面指標均超越港交所。港交所作為香港唯一的證券及期貨交易所控股公司，應在衍生品方面有更大作為。

修訂期貨條例 與內地互聯互通

香港衍生品市場要實現快速趕超區內主要衍生品市場，提升在全球市場的市場份額和影響力，可以從以下四個方面着手：

一是推動全面檢討和修訂《證券及期貨條例》及其附屬規則，令金融監管制度跟上行業發展的步伐。《證券及期貨條例》及附屬的44個規則於2003年訂立，部分監管制度已經與現實行業發展脫節，需要盡快進行全面檢討及修訂。20年以來，互聯網發展迅速，證券期貨行業營運方式與之前大不相同，涉及到金融服務行業監管的方方面面，需要進行一次行業全方位的廣泛諮詢，建議用一至兩年時間完成現有規條的檢討及修訂。

二是積極推動香港與內地衍生品市場互聯互通，盡快實現「期貨通」（「商品通」），探索允許香港掛牌內地期貨市場產品，期貨產品可在香港市場進行現金清算，或選擇在內地交割倉庫進行交割，並探索用人民幣計價這些在香港掛牌的內地衍生產品，同時允許內地交易所掛牌香港市場衍生品。通過衍生產品在兩地互掛、允許兩地投資者通過「商品通」投資對方市場產品，能快速壯大香港衍生品市場。

優化港交所規則 鼓勵產品上市

三是鼓勵港交所有序上市更多衍生產品，豐富金融風險管理工具。一直以來，港交所在衍生品市場方面的投入嚴重不足，除了衍生品專業人才匱乏外，掛牌產品少、上市周期長，導致市場缺乏足夠多流動性好的衍生產品，建議證監會將產品上市審批制改為備案制，縮短上市流程。

四是修訂港交所相關業務規則，使行業開展衍生品業務更有效率及具靈活性。港交所部分現有規則阻礙了業界做大做強，例如以下規則亟需廢除或修訂：以資本額釐定的持倉限額（CBPL）、港交所資金單獨標示問題、交易時間不連續、人工發平倉指令、業務激勵計劃限制多等。這些規則導致市場交易不連續、營運操作不夠自動化、增加了營運成本、累積了營運風險，必須盡快檢討優化或廢除。

在香港發展人民幣計價的衍生產品，既能豐富可投資的資產類別，又能形成一個足夠大的人民幣資產蓄水池，有利於推進人民幣國際化及將來的自由兌換。在全球經濟走向緊縮的階段，股票債券等現貨資產必然萎縮，衍生品市場的規模反而增大，內地保證金規模在7月突破1.5萬億元，創歷史新高，就是明證。

在香港以人民幣計價掛牌內地衍生產品，可以促進真實資產價格的發現，幫助中國實現商品和貨幣的國際定價。兩地掛牌以人民幣計價的同一產品，會產生一定程度的市場套利機會，在一價定律的作用下，兩地資產價格將趨同，市場力量促使資產的真實價格被發現，有利於商品或資產的市場化流通。

大力發展衍生品市場，有利於增強金融機構的抗風險能力及盈利能力。衍生品市場與現貨市場相輔相成，就金融行業發展而言，證券業務是強周期業務，在牛市階段，金融機構業務盈利能力大大增強，在熊市階段則普遍面臨業務萎縮；至於衍生品行業，主要影響因素為波動率，只要存在足夠的波動性，衍生品行業交投就活躍。

發展人幣計價衍生品 吸內地客

因此，金融機構發展衍生品業務，是分散業務風險的方式之一，大力發展衍生品業務有利於提升金融機構的盈利穩定性。

香港期貨經營機構已經積累了豐富的經營和業務發展經驗，有能力為香港衍生品市場的壯大貢獻力量；特別是2007年以來，有數十家中資期貨商赴港建立分支機構，從事國際期貨業務，在香港全部衍生品經營機構中，中資期貨機構成交佔比估計超過50%。

多年以來，市場經歷2008年金融海嘯、2011年曼氏金融（MF Global）倒閉、2015年瑞郎事件、2020原油暴跌30%及負油價事件等，香港本地及中資期貨經營機構均平穩度過。由於香港市場沒有一定數量的旗艦衍生產品，導致投資者主要參與歐美的衍生品市場，如香港能上市一批有生命力的衍生產品，必然能吸引中國乃至全球投資者參與香港衍生品市場，既能幫助內地居民實現全球資產配置，又能幫助中外投資者離岸管理在岸投資風險。

▲ 作為香港唯一的衍生品交易所，港交所在全球衍生品交易中的地位，與香港國際金融中心的地位嚴重不相符。（資料圖片）