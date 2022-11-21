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信和3大商場免費直播64場 投入世盃狂熱

行政人員版 04:00 2022/11/21

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世界盃正式揭開戰幔，信和集團旗下3大商場奧海城、屯門市廣場同荃新天地今屆都同Now TV合作，全程免費直播今屆64場賽事，真係啱晒一眾球迷志同道合一齊睇波撑愛隊！

奧海城昨日已率先舉行「全城開波」派對，等大家熱定身睇揭幕戰。

黛安聽公關姊妹話，集團今次斥資$880萬推出不同活動，預期為商場帶來額外10至15%人流。

3大商場活動各有特色，奧海城場內兩部430吋大電視分別設中、英文旁述，照顧外籍球迷。場內仲有「OC x Now TV體驗館」，等大家可以同心愛球員嘅虛擬人像合照，由之後16強賽事開始，只要按指示提交合照，仲有機會同朋友坐包廂睇波！S+ REWARD會員屆時仲有機會贏取PS5主機連FIFA23兌換碼！

另外，S+ REWARD會員消費滿指定金額，成功登記即可獲「全城開波」勳章，憑指定勳章就可用點數換領屯門市廣場嘅「Beauty Me」球迷應援專區入場證，邊按摩邊睇波！指定日子仲有美甲師幫大家畫番個靚指甲為愛隊打氣！

荃新天地就由本周六開始，逢周末都有小球員足球訓練工作坊，有西甲認可教練傳授基本足球技巧，會員仲有得換領「提神打氣套裝」，記得唔好錯過！

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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