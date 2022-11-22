日前，內地防疫新指引出台後，各種地方政策寬鬆的說法四起，有些城市說大程度上放鬆不做核酸了，有些則宣告撤走核酸亭，但不久後又重新設置。以為鬆一口氣？卻發現放寬的那些城市，家長反而不放心讓孩子上學。

所以問到底有甚麼改變？答案是各地不同，好視乎個別地方如何落實。

因為廣州較多「綫眼」，消息也就較為可信。特別是對管控最嚴的海珠區的情況理解。數據上說，廣州超過九成的新增（主要為無症狀）都在海珠發現，並且集中在當地的兩個城中村。城中村內有極多「握手樓」，就是樓和樓之間，密到可兩邊窗口伸手出來握手的意思。簡單而言，疫情在這裏快速擴散，一是因為超大居住密度，二是住了極多外來打工人口（特別是來自湖北）而當中不少又是長期缺乏健康碼紀錄（因地理複雜根本難以執行檢測）。一旦當局要徹底進區家家戶戶地氈式掃蕩的話，大批以前沒檢出來或根本沒定期檢的就變成新病例。病例多，管理就更加碼，而抗拒的反彈力也很強，甚至形成對立。

也有說這廣州城中村其實是個長期問題，當局一直頭痛如何解決，今次正好趁疫情嚴查，深入社區，把黑市或不合規的人掃走，順道就可準備以後的大規模整治甚至拆遷。

十多年前走進這城中村，感覺是九龍城寨的另一版本。低層不見天日，窄巷、髮廊、士多、破窗、垃圾，確是龍蛇混雜。那時要買光碟，得穿過後巷，看店人把鎖匙從露台釣下來自己去開大閘門。現在走紅的民謠組合「五條人」，不少作品的靈感就來自廣州城中村生活（主要為石牌村），被形容為泛着一股塑膠味道，因為村中多膠製品及布匹原料，也算是中國城市發展過程的一個特有時代與氣息。