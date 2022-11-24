香港科技園董事會以良好企業管治助港創科破浪前行

董事會優秀的企業管治及決策，往往能助上市、私營、公營或非牟利組織更上一層樓。為表彰董事的貢獻及高水平的企業管治，香港董事學會每年均會舉辦傑出董事獎。今年香港科技園公司（下稱：科技園）董事會榮獲2022年度傑出董事獎（法定／非分配利潤組織）及董事會多元化卓越嘉許獎，兩名董事成員鍾郝儀及何超平，更獲傑出董事獎（法定／非分配利潤組織—執行董事）。

香港科技園公司主席查毅超博士表示：「我很高興科技園自2012年後再次獲頒傑出董事獎，這項里程碑彰顯了各界對我們企業管治的認可。我亦衷心感謝董事會每位成員，尤其是兩位獲獎的資深董事，一直以來致力推動香港創科發展。科技園將會繼續前進，為本地創科生態圈提供適切支援，推動香港發展成為國際創科中心。」

▲ 香港科技園公司董事會及兩名董事會成員鍾郝儀及何超平，於「傑出董事獎」中囊括四項殊榮。

共同理念 多元互動

科技園今年成立20周年，一直大力吸納及孕育創科人才、加速創科成果商品化，為創業家的創科路上提供全方位支援。科技園在香港建立了蓬勃的創科生態圈，三間獨角獸企業經已落戶，亦滙聚超過12,000名研究人才，以及逾1,100間從事生物醫藥技術、人工智能及機械人技術、金融科技及智慧城市發展的科技公司。

▲ 香港科技園公司主席查毅超博士表示，科技園董事雖然來自不同專業背景，但是擁有推動香港創科發展的共同理念。

▲ 工業家出身的查毅超深明由「研發到製造」整個循環的重要性，反映市場對創新園（INNOPARK）的設施需求殷切。

作為法定組織兼本地最大型創科平台之一，查毅超指科技園擁有多元文化，董事會成員均是獨當一面的人才：「董事們來自會計與審計、創科、投資、工業等不同專業，專長和背景不盡相同，然而大家的理念都是要推動香港創科發展。我們經常在互動討論中產生不同見解，有助避免單一看法，有效作出周全決策。」

查毅超以自身為例，工業家出身的他深明由「研發到製造」整個循環的重要性：「許多工業家朋友以為研發和工業是分開的，但其實兩者不分先後、互惠互利，都是整個創科生態圈的重要部分。去年科技園將三個工業邨重新定位成『創新園（INNOPARK）』，亦是正確的決定，市場對各項新落成的設施需求殷切。最近施政報告亦提及研究在大埔創新園興建第二個先進製造業中心，也是接下來我們配合推動的。」

鍾郝儀2017年獲委任為科技園公司董事會成員，現為投資委員會主席。她同時為奧雅納全球公司（Arup Group Limited）、高富諾有限公司（Grosvenor Asia Pacific Limited）非執行董事，以及恒生銀行有限公司（Hang Seng Bank Limited）獨立非執行董事。

▲ 郝儀強調，作為優秀的企業，董事會與管理層的目標及理念應該一致，兩者之間要有積極互動及溝通。

她補充科技園作為法定機構的角色：「法定機構通常目的不是為了商業，而是為香港、社會的整體利益。政府即使有心發展如斯宏圖，但未必可以和市場接軌，所以需要官產學研通力合作。這種多元化相當重要，能集思廣益、決策前能全盤考慮。」因此，科學園董事會內除了各個界別的專才，亦有代表政府的聲音，包括創新科技及工業局常任秘書長和立法會議員。

▲ 鍾郝儀冀不久將來創科可成為本港經濟支柱之一。

董事會猶如導航員 溝通與互信為關鍵

創科行業風高浪急，存在不少未知與風險。鍾郝儀將管理層與董事會的關係比喻為駕駛：「我們大概都知道目的地，就是要將香港發展成國際創新科技中心。當管理層在急速的徑道裡駕車時，必須有可靠的導航員從旁指導，那就是董事會。」她強調「良性質疑」文化的重要性，指科技園董事會會與管理層一起找出最好方案。

鍾郝儀憶述，籌備創新斗室（InnoCell）期間，董事會對原有的設計給予不同的建議，「我們想推進科技園『Work. Live. Play. Learn.』的公司文化，但起初InnoCell的設計與一般酒店相似，故需重新再做第二次後，我們仍覺得有改善空間。」她笑言，負責的同事當時或感困難，但最終創新斗室設有大量共用空間，包括遊戲室、多功能廳、公共廚房，成功加強住戶之間的聯繫，亦獲得不少世界性的建築獎項。

訂立機制切實執行

何超平是羅兵咸永道合夥人，在核證及交易相關服務有超過29年經驗，他自2018年加入科技園董事會，現為董事會財務及行政委員會主席。他認為，自身的專業會計師背景及經驗，讓他可以在財務上助科技園公司把關，「我的強項就是『睇住盤數』，研究業務發展是否充分反映在財務上。另一個強項是如何運用資源，以最具效率及效益的方式管理及運用龐大資源。」何超平同時擔任審計委員會成員，「無論是內部控制、財務報表，或是風險管理等，都是我一直以來的熟悉的範疇。」

何超平形容，董事會以開放、具透明度及向公眾負責的原則運作，「上市公司要向股東及投資者負責，而我們的股東就是政府，所運用的是公帑，每一分錢都需要向公眾負責。」為了讓資源用得其所，董事會設立基準及制定目標，以監測及制衡管理層是否達關鍵績效指標（KPI）。董事會成員背景多元、知識豐富，而且積極參與討論，讓他們所制定的目標更為清晰切實：「這種討論尤其重要，因為董事會最重要就是制定一個清晰目標，讓管理層及員工有效地執行我們的策略。」

他續說：「我們會盡量遵從上市公司及企業管治的要求，具透明度，且分工清晰，同時也有相當完善的公司治理結構（Corporate Governance structure）及強大的風險管理系統，令到我們可以預計不同風險，讓科技園公司在面對不同情況下取得平衡。」他補充：「你不可能避免所有風險，零風險是不可能的，但如何取得平衡，就要依靠董事會訂立一套良好的機制，並切實執行。」

人才是公司無可取替的珍貴資源，科技園公司多年來重視吸納及培育人才。何超平指出，最重要是團隊精神，讓同事盡展所長：「我們有數百名同事，每人強項都不一樣，所以要設計不同發展方案讓他們更有效發展自身才能。同時我們亦強調高績效文化（high performance culture）希望同事有更高目標、做到最好。」科技園公司多年來支持了多家成功的創科企業，同時亦培育了不少出色人才，何超平透露：「科技園公司的同事都很搶手，很多業界朋友都想挖角，過往亦有不同的資深員工離開，所以我們其中一個挑戰，是如何留住員工。」

除了挽留人才，何超平強調安排良好的企業接班人計劃（succession planning），對企業可持續發展亦同樣重要，以延續團隊文化及精神，維繫團隊士氣。他相信即使同事離職，亦可以保持人際網絡，建立一個更大的社群。

▲ 何超平強調董事會負責把關，務求以最具效率及效益的方式管理及運用資源。

▲ 何超平形容，是次獲獎是對他及整個董事會的一個認可。

締造更優質創科環境

鍾郝儀表示，科技園董事會是一個很值得投放時間的公職：「我們常常笑言，科學園董事是無償，車錢等所有支出都『蝕』給政府，但最重要都是為香港出一分力。」對於是次獲獎，她表示，「我在香港出世，在香港長大，香港教育我，也讓我積累很多不同經驗。如果可以盡一分力使到香港更加好，這個是我服務科技園的初心。」

她形容：「我們一班董事很像獅子山下（精神），來自不同背景，各人在自己行業有成功之處，但大家都有同一個理念：幫香港，用創科、科技園去協助香港做得更好，使到創科成為香港經濟的其中一個支柱。」

何超平則認為是一個很大鼓舞，也是對他及董事會的一個認可，「這個獎項是屬於整個董事會及所有職員，透過大家的團隊精神，讓每個人發揮所長。未來我將更加投入、更加出力為香港整個創科環境貢獻全部力量。」

查毅超認為整個董事會均盡心盡力，更寄語其他機構：「大家要保持專業操守，同時清楚自己所屬機構的服務對象，這對運用資源、制定指引等十分重要。董事會每一位成員百忙之中，都為創科作出貢獻，而我亦十分榮幸帶領團隊上下一心，為創科、為香港繼續向前。」

(特約)

