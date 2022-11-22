「家琪！」她正聚精會神看手機，好像聽不到我正在叫她的名字，我再叫了一遍：「家琪，輪到你了！你好像很忙碌啊！」

「我正查看今天消委會刊出的新聞。」她說。

「是魚油補充劑的報道嗎？」

「沒錯！我一直有服用魚油補充劑的，所以，想了解慣常服用的那款有否含污染物。」

「為何你要服用補充劑？有特別原因嗎？」我問。

她笑言：「沒甚麼原因，只是見同事有服用習慣，便一窩蜂地買了，已吃了好一陣子。」

「要是健康沒有出現問題，從飲食中攝取更佳。你喜歡吃魚，要攝取足夠魚油，實不困難，畢竟，補充劑就是容易有攝取過量或污染等問題，從飲食攝取，便不會過分集中同一個來源。」我繼續解釋：「相信你也知道，我們常吃的鯖魚和三文魚，都是較普通的深海魚來源。另外，秋刀魚、吞拿魚和沙甸魚的含量也很高。要是不常吃魚類，蠔的含量也高呢！」

「如果不吃魚的人，是否較難攝取足夠奧米加三？」

「可以這樣說，因為，對心臟健康的有效成分EPA及DHA，主要是來自動物，植物來源的奧米加三（ALA）需要在身體轉化，才會變成EPA及DHA，不過，其轉化率只有一成半左右。植物來源中，合桃、亞麻籽、枝豆和奇亞籽是比較豐富的。」我詳細解說。

「這不是問題，魚生是我的至愛，另外，我也愛吃合桃露。」家琪笑說。

「合桃露？減肥不宜吃啊！』我悄悄說道。