從網上交友騙案看到，寂寞的心不少，騙徒／騙案集團最喜歡瞄準中年女性，皆因很大機會有可觀儲蓄，若女性在交友網站自我簡介時寫下「widowed」（喪偶）或「divorced」（離婚），更是騙者頭號目標，因可能都是極需慰藉、悲傷和脆弱並重的寂寞心。騙者心態：只要有一個富婆落搭，已相當和味。

美國FTC聯邦貿易委員會及勇敢受害者踢爆幾項騙徒手法：

一、盜取網上照片做profile pic，同時盜取他人照片說成是自己親人，令女性覺得連對方的家人也認識，有時甚至透過電話互相問候和聊天，令女事主放下戒心。

二、暱稱女事主Sweetheart、My love等，達到冧人效果之餘，亦可避免叫錯名露破綻。

三、最常見職業是軍人、醫生、採鑽石油老闆（遭質疑時會自稱替政府做特務，職業只是掩飾）。

四、諸多藉口不能親身見面，如服兵役、採鑽石油、外地出差等。

五、開口借錢，「故事」包括生意周轉不靈、需要投資資金、突發醫療開支、買機票相見等。

六、會教授最便捷的匯款方法，如用國際匯款公司或匯款程式，又或把金額放進電子禮品卡等。

七、叫女事主勿向朋友或家人透露戀情，聲稱想先低調處理，或揑造自己是離婚的帶子洪郎，怕兒子不接受等，減低被女事主朋友或家人識穿的風險之餘，更營造了自己是暖男／好爸爸形象。

騙徒手法層出不窮，且「與時並進」，近年亦多了騙徒騙女性共同投資虛擬貨幣，說要為着兩人的將來努力云云。其實，心水清者就看得出劇本如出一轍，只是情節內容會跟時代調校而已，惟當局者迷，要靠他人幫手踢爆，才能防止受害者人數增加。