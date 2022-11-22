Bell & Ross首枚自製機芯

集兩大經典系列BR05和BR03元素，Bell & Ross全新BR‑X5系列的產品見面會，難怪請來兩位型男--游泳靚仔朱鑑然，和張繼聰這位絕世好爸出席，跟品牌方中見圓的設計原則可謂相互呼應。

繼

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