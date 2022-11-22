水上樂園「星．海探索Glamping」 包早晚餐＋兩天入場及海洋公園門票 副刊版 2022/11/22 分享： 分享： 近年Glamping盛行，海洋公園水上樂園亦推出全新「星．海探索Glamping」，由12月起於園內來個北歐式Glamping，體驗遼闊星海以及水上樂園各種活動，不出遊都能享受一個戶外夢幻旅程。 全新「 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 新城市廣場草泥馬主題聖誕布置 必影15大打卡位及星光花園 2022/11/16 新城市廣場草泥馬主題聖誕布置 必影15大打卡位及星光花園 富麗敦海洋公園酒店水療中心開幕 海景客房歎Spa 2022/11/12 富麗敦海洋公園酒店水療中心開幕 海景客房歎Spa 美荷樓生活館翻新重開 全新展覽復刻舊香港情懷 2022/11/05 美荷樓生活館翻新重開 全新展覽復刻舊香港情懷 可樂聯乘《BLEACH》期間限定店 贈飲新口味送紀念品 2022/10/29 可樂聯乘《BLEACH》期間限定店 贈飲新口味送紀念品 中環戶外空間The Grounds 全新升級活動及娛樂 2022/10/18 中環戶外空間The Grounds 全新升級活動及娛樂 海洋公園 主題樂園 露營 Local Tour