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水上樂園「星．海探索Glamping」 包早晚餐＋兩天入場及海洋公園門票

副刊版 2022/11/22

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近年Glamping盛行，海洋公園水上樂園亦推出全新「星．海探索Glamping」，由12月起於園內來個北歐式Glamping，體驗遼闊星海以及水上樂園各種活動，不出遊都能享受一個戶外夢幻旅程。

全新「

...

欄名 : 本地遊

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