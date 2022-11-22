水上樂園「星．海探索Glamping」 包早晚餐＋兩天入場及海洋公園門票

近年Glamping盛行，海洋公園水上樂園亦推出全新「星．海探索Glamping」，由12月起於園內來個北歐式Glamping，體驗遼闊星海以及水上樂園各種活動，不出遊都能享受一個戶外夢幻旅程。

全新「

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