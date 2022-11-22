招標項目加入新條款 提供彈性配合市場 地產版 2022/11/22 分享： 分享： 在息口持續上揚，加上通關未有具體時間表之際，樓市吹淡風，市場買賣成交萎縮，更由住宅物業蔓延至工商舖範疇上，對個別招標中的工商舖發展項目亦帶來負面影響，招標反應亦受拖累，當中更有招標中的發展項目加入新條 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 潘志明 中原工商舖董事總經理 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 驚人筍盤吸引聰明買家 經紀力爭可「留低」 今日 驚人筍盤吸引聰明買家 經紀力爭可「留低」 樓市減辣的建議 2022/11/21 樓市減辣的建議 壞消息已盡出 樓市曙光初現 2022/11/17 壞消息已盡出 樓市曙光初現 資金投入樓股 都是支持經濟 2022/11/16 資金投入樓股 都是支持經濟 「搶人才」救樓市 還是救樓市而「搶人才」 2022/11/15 「搶人才」救樓市 還是救樓市而「搶人才」 疫情 成交 發展商 商舖 觀塘 市建局 領展房產基金（00823） 新鴻基地產（00016） 信和置業（00083）