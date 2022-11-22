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招標項目加入新條款 提供彈性配合市場

地產版 2022/11/22

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在息口持續上揚，加上通關未有具體時間表之際，樓市吹淡風，市場買賣成交萎縮，更由住宅物業蔓延至工商舖範疇上，對個別招標中的工商舖發展項目亦帶來負面影響，招標反應亦受拖累，當中更有招標中的發展項目加入新條

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撰文 : 潘志明 中原工商舖董事總經理

欄名 : 專家論市

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