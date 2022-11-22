力推再工業化 落戶灣區助科研落地

行政長官李家超任內首份施政報告，為香港未來發展謀劃出清晰和具前瞻性的藍圖，備受社會各界好評。施政報告推出一系列新措施，着力推動本港「再工業化」進程、科研成果轉化「落地」及引進重點龍頭企業，正好積極回應經民聯和紡織及製衣界提出的建議和期盼，為香港創科及工業發展注入強心針。近日我已在立法會工商及創新科技事務委員會等場合，跟進施政報告新措施，盼助政策落實得更精準和到位。

雙軌並行策略 發展高增值產業

施政報告大篇幅就「再工業化」提出多項務實和貼地的新政策，包括設立「工業專員」，專責統籌和督導「再工業化」的策略工作、研究在大埔創新園興建第二個先進製造業中心等。我和業界都感到非常雀躍和高興，對政府未來推動「再工業化」工作充滿期盼，期望政府和新設的工業專員在統籌和督導「再工業化」的同時，能夠帶領業界制定整全工業藍圖，為未來工業謀劃發展清晰路綫圖。

事實上，傳統工業對香港經濟的貢獻良多，根據香港工業總會去年發布的研究報告，本港生產性服務業佔本地生產總值超過4成，反映傳統工業乃本港一大發展動能。因此我希望政府在推動工業發展時，採取「雙軌並行」策略，既着力推動傳統工業結合創科和升級轉型，同時發展高增值產業和智能生產。

另一方面，施政報告大力推動科研成果轉化落地，包括宣布100億元「產學研1+計劃」，計劃以配對形式資助不少於100支有潛質成為初創企業的大學研發團隊，分兩期完成科研項目。

我和業界一直建議政府，着力提升本港科研成果落地和商品化的比率，施政報告正好是回應我們的訴求，是一個好開始。我認為，要真正做到科研成果落地和商品化，僅做到「概念驗證」（proof of concept）或設立試驗生產綫（pilot line）是不足夠的，更關鍵是提升將科研成果推出市場和廣泛應用的比率。

本港基礎科研實力雄厚，創新科技署轄下5所研發中心，正是推動研發成果商品化及技術轉移的重要陣地。

灣區設據點 助港融入國家發展

以香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）為例，其研發項目取得多項國際獎項和殊榮，為紡織業結合創科作出持續且龐大貢獻。研發中心在推動科研成果落地涵蓋不同工序和元素，例如生產、測試、採購物料、造樣等，我認為，政府應探討在大灣區內地城市，為5所研發中心設立據點，並研究容許其營運「過河」，善用大灣區的比較優勢，例如透過據點，更有效協調內地工廠的測試、生產等工序，我相信定能更好地協助加強科研成果落地和商品化，提升推出市場廣泛應用的比率，並助力香港融入國家發展大局。

除了探討研發中心在大灣區「落戶」的可能性，我建議政府研究將製衣業訓練局（CITA）的創樣中心延伸至大灣區城市的可能性。CITA一直致力支援本港時裝設計師，為設計師提供高質素的服裝造辦服務，廣受業界歡迎，鑑於業界對造辦服務的需求與日俱增，我建議政府透過創意香港（CreateHK）向CITA增撥資源，提升造辦服務的承辦力，我認為在香港和大灣區內地城市造辦廠房雙軌運作，既滿足業界對造辦服務的需求，為設計師提供更佳的發展土壤，亦是協助行業融入國家發展的良策。

施政報告透過一系列措施，大刀闊斧引商招資，包括成立由財政司司長帶領的「引進重點企業辦公室」，鼓勵更多內地和海外龍頭企業來港，這絕對是一個好開始。最近，我接觸過一所國際著名會計審計事務所的管理層，了解國際對招資引資的看法，他們具體地掌握企業來港投資的所需條件和配套，過程中我獲益良多。

提供誘因 高效吸龍頭企業來港

故此，我認為政府可加強與相關企業、持份者溝通交流，從而着手了解和分析一般龍頭企業的實際現況和需要，其後為特定行業制定相應的針對性措施或「套餐」，包括提供稅務、人才、融資等適切誘因，更高效和聚焦地吸引更多龍頭企業來港。

同時，工業界過去積極與全球不同龍頭企業建立長期商貿和合作關係，我相信業界絕對希望與政府攜手，善用業界的脈絡和經驗，以助政府招攬更多龍頭企業來港。

以紡織及製衣界為例，國內外都有相當多具分量、積極結合創科發展的龍頭企業，例如李寧、安踏等，我期望本港能引進更多業界相關龍頭企業進駐香港，設立研發或設計中心，促進和發揮本港作為國際創科中心和中外文化藝術交流中心的平台優勢，完善行業生態圈，與內地企業併船出海，塑造屬於我們的國際品牌，說好中國和香港故事。

設研發設計中心 促文化交流

中共總書記、國家主席習近平早前發表中共二十大報告，強調要講好中國故事；施政報告亦表明要向世界說好香港故事，並就此制定關鍵績效指標（KPI）。時裝設計和時尚是跨語言、跨地域的文化藝術載體，也是文化軟實力的重要構成部分，我和業界期望新設的文化體育及旅遊局，能投放更多資源支援時裝業發展，包括帶動時裝設計與文化藝術、影視、運動等領域跨界融合，攜手說好中國故事、宏揚中華文化，為中國式現代化作出貢獻。

▲ 創新科技署轄下5所研發中心，是推動研發成果商品化及技術轉移的重要陣地，政府應探討在大灣區內地城市，為5所研發中心設立據點。（資料圖片）