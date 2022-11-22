中美全方位博弈 怎「逼」美國講道理

開國領袖毛澤東主席被視為博弈聖手，他以手中遠弱於對手的力量縱橫捭闔，在幾十年時間裏，先是打敗了美國支持的國民黨，消滅了美國武器大量武裝的800萬國民黨軍，建立了中華人民共和國；再在朝鮮幾乎憑只有簡陋武器的中國人民志願軍一己之力，打敗了美國軍隊為主組織的16國「聯合國軍」加南韓軍隊共17國聯軍，將戰綫從志願軍入朝時的鴨綠江邊，推回到南北韓分界的「三八綫」，創下了震驚世界軍事史的奇迹；然後在晚年，又憑藉「乒乓外交」小球撥動大球，打開了中美交往的大門，為中美建交、改革開放奠定了基礎。

1953年，毛主席在中央人民政府委員會第24次會議上，用他常年與美國博弈並戰而勝之的經驗，對如何與美國博弈，進行了精闢總結：「美帝國主義者很傲慢，凡是可以不講理的地方就一定不講理，要是講一點理的話，那是被迫得不得已了。」

美傲慢拒講理 藉謊言滅伊拉克

在毛主席的這個總結裏，真正支配美國行動的不是什甚麼民主、自由、愛與和平一類的道義原則，而是徹頭徹尾的實力原則。當美國實力優勝時，內心根本沒有平等對待他人、講道理的意願，因此再有理也是無意義的。比如被美國前國務卿鮑威爾拿着一小管粉末指控藏有大規模殺傷性武器的薩達姆，這個指控當然是個謊言，多年後的鮑威爾也承認這是自己履歷的一個污點，但是謊言又如何？伊拉克還不是照樣被滅了國、薩達姆本人還不是也被處以絞刑？

所以，要想讓美國講道理，靠自己有道理是不行的，僅有實力恐怕也未必足夠，在毛主席的經驗裏，要想讓美國講道理，要靠「逼」，美國不願意講道理，我們要「逼」她講。

這個「逼」就是與美國博弈的精髓，具體怎麼「逼」呢？毛主席也給後人作了示範。1953年6月，朝鮮停戰談判進入尾聲，但在最後時刻，南韓方面以「就地釋放」為名，強行扣留朝鮮人民軍被俘人員2.7萬餘名（含志願軍被俘人員50名），並且宣稱南韓準備單方面繼續打下去，企圖破壞停戰的實現。為實現穩定可靠的停戰，志願軍司令員彭德懷於6月20日建議，推遲停戰協定簽字時間，再給南朝鮮軍一次打擊。毛主席於21日指示：「停戰簽字必須推遲。再給南朝鮮軍以打擊，極為必要。」

此次戰役（金城戰役）歷時15天，志願軍突破南朝鮮軍4個師防守的正面寬達25公里之堅固陣地，向南擴展陣地160多平方公里，重創南朝鮮軍4個師，逼得美國只好趕緊回到談判桌前，我們可從以下節錄的金城戰役後中美談判代表對話，看到這一戰「逼」出來的效果：

朝鮮停戰談判 毛澤東最佳示範

我方代表直接質問美方代表：「聯合國軍」究竟能不能控制南朝鮮政府和軍隊？

美方代表回答：是的，韓軍屬於「聯合國軍」司令部。

我方代表繼續質問：對於已經達成的停戰協定的實施，你方能保證南朝鮮政府和軍隊不進行阻撓和破壞嗎？

在得到美方代表的確定回答之後，我方繼續質問：我問的是如果它進行阻撓和破壞怎麼辦？

美方代表回答道：大韓民國進行任何破壞停戰的侵略行為時，「聯合國軍」將不予以支持。

一般人可能日常所見，都是美國制裁、審判別人的情景，恐怕很難想像美國也有被人審判、質問的時候；但在抗美援朝中，這樣的罕見卻真實發生了，可見毛主席這個「逼」的厲害。

今天的美國，其實本質上與過去差不多，還是秉持實力原則行事，例如美國打壓華為，說華為的通訊系統不安全，至今提不出任何證據，可並不妨礙美國照樣無所不用其極地制裁華為；再如美國叫加拿大利用華為創辦人任正非女兒孟晚舟過境的機會抓捕她，完全是蔑視國際法，將商業競爭變成了類似土匪綁票的惡劣行為，還不是照樣幹，可曾有一丁點道德底綫！

從美國發起貿易戰至今，美國在貿易、台海、金融、科技、人權等領域全面向中國進攻，所持的理據基本都是謊言，或只考慮美國利益，目的也與公平正義或者其他道德標準無關，而是要遏制中國發展，保護美國的全球霸權。

美國今天的所做所為，跑不出「可以不講道理的地方就一定不講理」這個總結，對中國來說，想要實現國家領導人提出的與美國「相互尊重、和平共處、合作共贏」，就要努力讓美國講道理。

中國續沽美債 有助對美施壓

讓美國講道理的條件，中國已經比當年好得太多。抗美援朝時，中國的工業能力基本是零，而現在中國是全球最大的工業國，工業產值大約是美國的兩倍；不過條件更好了，並不必然代表美國就會更講道理，起碼到現在為止，美國和中國相處中講道理的時候仍然不多。

所以，即使實力更強了，如果不「逼」美國，美國恐怕也不會自動回到講道理的路上。11月16日，據路透社報道，美國財政部發布的9月財政部國際資本（TIC）報告顯示，中國9月減持美國國債382億美元，持有規模減至9,336億美元，持有量降至2010年5月後的最低水平。

11月14日，國家主席習近平與美國總統拜登在印尼峇里島（Bali）進行了3個多小時的會談，就中美關係中的戰略問題，以及重大全球和地區問題坦誠深入交換看法。這次會談美國方面十分重視，美國財長耶倫（Janet Yellen）也陪同參加。

財政部部長參加一個主要是外交方面的會議，本來就有些奇怪，聯繫到耶倫之前有關「美國國債市場流動性不足」，以及最近「中美之間的關係緊張，主要根源是在於中方對美國有『誤解』，美國並沒有試圖阻止中國的經濟發展」之言論，她似有緩和雙方敵意的意圖。看起來，中國沽售美債很明顯對美國造成了壓力，對「逼」美國講道理有利，這類的事情看來以後還可以多做一些，幫助美國愈來愈講道理。

▲ 國家主席習近平（左）與美國總統拜登（右）在印尼峇里島進行了3個多小時的會談，這次會談美國方面十分重視。（法新社資料圖片）