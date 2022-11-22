Google搜尋世界盃 玩射龍門小遊戲

2022世界盃前晚（20日）揭幕，Google近日除了更新搜尋工具方便球迷查看世界盃賽程，還新增了Google搜尋（Google Search）世界盃小遊戲，並可以在智能手機上直接玩。

手機用戶只需在

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