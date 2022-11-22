fb下月刪4個人欄目 包括地址性取向 行政人員版 2022/11/22 分享： 分享： 社交平台如Facebook、Instagram等均有自我介紹欄目，不過據外媒《TechCrunch》報道，Facebook由下月開始，將刪除個人檔案中的4個自我介紹欄位，包括地址、性取向、政治觀點、宗 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google搜尋世界盃 玩射龍門小遊戲 今日 Google搜尋世界盃 玩射龍門小遊戲 高通新藍牙音訊平台 低延遲提升手遊體驗 2022/11/21 高通新藍牙音訊平台 低延遲提升手遊體驗 Google Maps AR地圖 提供目的地路徑導航 2022/11/21 Google Maps AR地圖 提供目的地路徑導航 Fitbit兩款智能錶 開通Google錢包 2022/11/18 Fitbit兩款智能錶 開通Google錢包 微軟Teams新App 250人可連綫玩遊戲 2022/11/18 微軟Teams新App 250人可連綫玩遊戲 社交平台 Facebook Instagram