fb下月刪4個人欄目 包括地址性取向

社交平台如Facebook、Instagram等均有自我介紹欄目，不過據外媒《TechCrunch》報道，Facebook由下月開始，將刪除個人檔案中的4個自我介紹欄位，包括地址、性取向、政治觀點、宗

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