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雄雞傷痕累累 鬥袋鼠仍看高一綫

國際版 2022/11/22

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D組上屆冠軍法國將於周三（23日）凌晨3時對澳洲，「高盧雄雞」多名球員受傷退隊，人腳調動勢受影響。即使壞消息不斷，以法國整體人腳質素來看，用勝仗作為爭取衛冕的好開始應不成問題。

雙「基」不穩 麥巴比更重要

法國早已失去普巴及簡迪上屆奪冠兩大功臣，球隊接二連三出現壞消息，先有後衞甘佩比於法甲賽事受傷，即使入選亦因未能復元無奈退隊。前鋒尼干古於練習中被隊友卡馬雲加踢傷，後者更遭球迷涉種族歧視羞辱，幸好獲前者維護，呼籲外界勿搞分化。前鋒賓施馬亦在操練中受傷，令這位應屆金球獎得主，無緣征戰可能是球員生涯最後一屆世界盃。

缺少賓施馬下，預料麥巴比在前場作用更顯重要，配合老將基奧特及基沙文攻堅。惟基奧特年紀漸大，令人憂慮其體能可否應付90分鐘比賽；基沙文因合約問題於馬德里體育會上陣時間受限，狀態成疑。

近3屆賽事均於分組賽「畢業」的澳洲，今屆於D組再跟法國和丹麥相遇。陣中較為人熟悉的，可能是門將馬菲賴恩，曾為澳洲上陣75場比賽，現時效力哥本哈根的他經驗豐富，有望於大賽中發揮。「袋鼠軍團」多以身形優勢，憑藉死球入波，惟面對法國相信難以佔有甜頭。

同組的丹麥今晚9時率先亮相迎戰突尼西亞，陣中主將基斯甸艾歷臣於去年歐國盃暈倒險喪命，1年後卻能康復重新帶領丹麥參與世界盃。突尼西亞過去曾參與6次決賽周，均未能於小組突圍，球隊料需倚重於法甲打滾多年的前鋒卡斯里爭取入球。

作者、責任編輯：黃懌勤

法國麥巴比（法新社圖片）

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