首戰顯霸氣 英軍6：2大炒伊朗

「三獅軍團」英格蘭昨晚以6比2擊敗伊朗，率先於B組全取3分。

伊朗門將傷出 沙卡梅開二度

開賽8分鐘，伊朗門將比蘭雲特出迎與隊友相撞倒地流血，經治療後一度繼續作賽，惟仍感到暈眩示意要求換人，由後備門將賀辛賀斯尼入替。

控制戰局的英格蘭終打開缺口，梳爾左路傳中，中場比寧咸一頂破網，35分鐘為英軍領先1比0。43分鐘，梳爾角球斬入禁區，馬古尼頭錘二傳予沙卡窩利射入，比分擴大至2比0。急於追近比數的伊朗稍壓前即再失一球，45分鐘英格蘭一次反擊，卡尼傳中交予史達寧門前射入成3比0。上半場補時長達14分鐘，英軍控制節奏下帶3球優勢回更衣室。

下半場伊朗作出3個換人調動，惟未見太大起色，62分鐘沙卡於禁區扣入大位起腳，個人梅開二度之餘更將比分改寫成4比0。65分鐘伊朗終成功破蛋，前鋒泰尼米勁射破網，追近至1比4。但相隔僅6分鐘，後備入替的拉舒福特即取得入球，接應卡尼傳送射成5比1。臨完場哥林威爾遜殺入禁區，交予基亞利殊射成6比1。最終下半場補時10分鐘，伊朗開出罰球，英軍史東斯於禁區內拉跌對手，球證翻看VAR判罰12碼，由泰尼米射入，仍無阻英格蘭順利以6比2擊敗伊朗。

作者、責任編輯：黃懌勤

▲ 英格蘭中場比寧咸（左）為三獅軍團先開紀錄，同時成為英格蘭史上世界盃第二年輕入球球員。（路透社圖片）