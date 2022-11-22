2014年巴西世界盃決賽，阿根廷在加時被德國攻破大門以0：1見負，美斯與冠軍擦身而過的一幕，不少球迷仍歷歷在目；時至今天，35歲的美斯明言今屆將是他最後一次踢世界盃，今晚阿根廷對沙特阿拉伯的C組分組賽首仗，相信他與隊友必定盼望有個好開始。

作為殿堂級球員，美斯奪得10次西甲冠軍、4次歐聯冠軍、6次歐洲金靴獎、7次金球獎，去年更帶領阿根廷擊敗巴西捧走美洲國家盃，是對過往質疑他在國際大賽欠建樹的最佳回應。然而，萬千榮譽在一身的美斯，仍欠一個世界盃寶座，今屆是他將大力神盃帶回家的最後機會。

今季法甲爆發 入12球14助攻

上季美斯從巴塞隆拿轉投巴黎聖日耳門，經過一季磨合，今季漸交出高水準表現，在各項賽事上陣19場，共取得12個入球及14次助攻。他的體能、爆發力或未如從前，但控傳、埋門、閱讀球賽能力等仍保持極高水準，今晚迎來決賽周首仗，誓延續佳態。

身為傳統勁旅，阿根廷每逢參與大賽，皆被視為熱門之一。不過，阿根廷對上一次奪得世界盃已是36年前，對於再次捧盃的飢餓感不言而喻。現時世界排名第3的阿根廷，於外圍賽以次名輕鬆出綫，在C組分組賽對手中，沙特牌面上比波蘭及墨西哥弱，相信阿軍今仗不容有失，必定火力全開。

除了美斯，阿軍中前場不乏進攻好手，效力國際米蘭的前鋒拿達路馬天尼斯，今季已攻入8球，將肩負入球重任。中場中阿歷斯麥亞里士打今季在白禮頓瞻前顧後，表現搶眼，或成為阿根廷的一路奇兵。

然而一如其他球隊，傷患成為阿軍的一大敵人，中前場保羅戴巴拿、迪馬利亞、後衞基斯甸羅美路入選前皆曾養傷，兩名前鋒祖亞昆哥利亞及尼高拉斯干沙利斯，最近更因傷退出大軍，令主帥史卡朗尼大感頭痛。

沙特兵國內搵食 欠大賽經驗

沙特阿拉伯在外圍賽第3圈力壓日本、澳洲等，以首名直接晉身決賽周，可見在亞洲具上佳實力；但球隊大部分成員都在國內球會效力，欠缺大賽經驗，以控傳為主的踢法，面對列強時或反成被快攻的致命缺口。且看以艾布拉希、艾阿米利等為首的防綫，能否抵得住阿根廷的狂攻。

作者：劉子瑜

責任編輯：黃懌勤

▲ 阿根廷美斯（法新社圖片）