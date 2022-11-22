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上水廣場「Xmas Party Sale購物祭」 逾3萬件激筍貨品低至1折售

行政人員版 04:00 2022/11/22

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聖誕節就快到喇，大家買咗禮物未？黛安收到風，Landmark North上水廣場即日起至明年1月2日舉辦「Xmas Party Sale購物祭」，場內逾80間星級品牌都會推出激筍折扣優惠，其中「王牌周激筍優惠」更會為大家預備大量抵買產品，有逾3萬件美容化粧、時尚飾品、運動用品、餐飲食肆禮券及食品以低至1折發售，例如ESTEE LAUDER王牌升級再生基因修復精華套裝特價6折，只售$965；Zverest行山杖特價31折，只售$90等，買嚟自用或送禮都好抵呀。

另外，場內亦有「1折換購賞」，顧客喺購物祭指定周六或周日，以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可以1折價換購至新至潮產品，例如單一即日消費滿$60,000，即可用1折換購iPhone 13 Pro Max（松嶺綠色256GB），機會難逢。今次聖誕購物祭仲會加碼送出近800份限量福袋，活動期間只要消費滿指定金額，即可獲得唔同福袋及商場電子優惠券，包括型格電器福袋、閃爍星鑽福袋、行山必備福袋、滋味美食福袋等，切勿錯過啊。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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