零食品牌加快轉型　與銀行夥伴攜手拓展商機

疫情持續，零售業面對巨大挑戰，零食代理及批發商僑豐行能「疫」流而上，全賴行政總裁黃偉鴻博士（Ellis）敏捷及靈活地調整生意策略回應市場需求。在轉型的過程中獲得中銀香港全力支持，提供融資和其他金融服務等的支援，讓業務得以緊隨市場步伐。

疫境變陣 化危為機

跟很多中小企業一樣，Ellis同樣要面對疫情帶來的種種挑戰和經營困難，他表示，疫情下消費者都減少了外出，門市生意備受影響。此外，由於未能親自出訪各地取經和了解最新的市場數據，所以沒法取得精準的數據，面對種種難題，Ellis改變營運策略，「我們透過不同方式分析數據，例如從自家店鋪的銷售數據中分析商品的歡迎程度，然後做出相應調整。在產品種類方面，我們改為售賣較大眾化的零食。至於銷售渠道方面，除門市零售外，我們更聯絡大型電商網購平台，便利客戶選購，同時減低投資風險。」他更把握時機，乘着疫下租金下降與業主簽約，開新店擴充業務，迅速的策略調整成功讓他化危為機。

▲ 在艱難的營商環境下，Ellis迅速調整策略，在中銀香港協助下成功擴充業務，化危為機。

中銀香港全力支援 協助中小企逆境守業

疫情下能做到生意額不跌反升，除有賴Ellis對市場的敏銳觸覺和敏捷反應外，還有其他因素。他表示，在調整營運策略時，幸得各方的配合和支援，才能讓他在逆境中穩守業務。「一個品牌的誕生與發展，需要多方面及可靠的合作夥伴，用心了解我們的需要，就如財務及資金管理方面，需要有一間合作多年，且能理解我們不停轉變營商策略的銀行夥伴。幸好中銀香港的專業團隊會了解及掌握行業特性，提出綜合理財方案，靈活配合我的管理。如中銀香港的BoC Bill綜合收款服務方案就幫我一站式處理各種電子支付模式，如信用卡、電子錢包、QR Code等，一部終端機就收齊，而且操作容易，可加快收款流程，又節省店員點算及入數的時間，讓店員有更多時間處理其他店務。」

▲ Ellis認為，品牌的發展有賴一個可靠的合作夥伴，中銀香港的綜合理財方案，正好靈活配合他的需要。

雲端會計服務 簡化財務管理流程

中銀香港工商金融部副總經理王浩煇(Aero)稱，由於零售業交易筆數及收款方式種類繁多，需要花費很多時間對數，所以中銀香港推出的BoC Bill綜合收款方案方便用戶查閱交易紀錄、對賬、分析及統計，可減省人力和時間。中銀香港還為僑豐行提供企業網上銀行服務iGTB，協助Ellis處理支付轉賬、滙款、發薪等，方便又省時。Aero表示：「ERP雲服務—雲會計可提供雲端會計及財務管理服務，包括應收及應付賬目管理、財務會計管理、固定資產管理等服務，並可連接中銀香港的銀行賬戶進行自動對賬及轉賬服務，同樣非常適合零售行業使用。在iGTB系統內進行的登記，即可直接免費使用ERP雲服務—雲會計。」

▲ Aero表示，中銀香港的BoC Bill綜合收款方案最適合交易筆數及收款方式種類繁多的零售業。

BOC Connect應用程式 掌握內地最新資訊

在Ellis努力經營下，現時業務已打進內地市場，其中自家品牌「EDO Pack」餅乾更成功打入南方及上海市場，他表示，下一步將會集中把巨浪大切薯片推廣到內地，特別是大灣區。「內地零食品牌繁多，一綫城市競爭激烈，各個城市也有不同文化、口味及消費力，需要慢慢探索。希望拓展內地市場，擴闊自家品牌的零食版圖。」對此，Aero提議Ellis可利用中銀香港最新推出的中銀商聚BOC Connect手機應用程式獲取內地市場的最新資訊，「內裏集合了本地、大灣區以至東南亞等地區的營商資訊，如地區政策、市場趨勢，甚至營銷策略等，都可以帶來啟發。一個手機APP有齊企業營商資訊，中銀香港與企業攜手共創商機。」

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（特約）