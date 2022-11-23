西貢海藝術節開鑼 跳島藝遊鹽田梓橋咀洲 副刊版 2022/11/23 分享： 分享： 日本有瀨戶內國際藝術祭，香港其實也有個本土版，西貢海藝術節剛於11月16日正式展開。雖然規模及陣容不能與前者相提並論，但在秋日來個跳島走走，看看本地藝術家的作品，感受西貢的自然美，也是不錯的郊遊體驗。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 水上樂園「星．海探索Glamping」 包早晚餐＋兩天入場及海洋公園門票 2022/11/22 水上樂園「星．海探索Glamping」 包早晚餐＋兩天入場及海洋公園門票 新城市廣場草泥馬主題聖誕布置 必影15大打卡位及星光花園 2022/11/16 新城市廣場草泥馬主題聖誕布置 必影15大打卡位及星光花園 富麗敦海洋公園酒店水療中心開幕 海景客房歎Spa 2022/11/12 富麗敦海洋公園酒店水療中心開幕 海景客房歎Spa 美荷樓生活館翻新重開 全新展覽復刻舊香港情懷 2022/11/05 美荷樓生活館翻新重開 全新展覽復刻舊香港情懷 可樂聯乘《BLEACH》期間限定店 贈飲新口味送紀念品 2022/10/29 可樂聯乘《BLEACH》期間限定店 贈飲新口味送紀念品 香港 展覽 工作坊 大自然 西貢 行山 攝影 歷史文化 雕塑 行山徑