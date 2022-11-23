西貢海藝術節開鑼 跳島藝遊鹽田梓橋咀洲

日本有瀨戶內國際藝術祭，香港其實也有個本土版，西貢海藝術節剛於11月16日正式展開。雖然規模及陣容不能與前者相提並論，但在秋日來個跳島走走，看看本地藝術家的作品，感受西貢的自然美，也是不錯的郊遊體驗。

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