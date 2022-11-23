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荃灣廣場Disney綠悠夢幻聖誕 8大迪士尼公主動物森系打卡位

副刊版 2022/11/23

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臨近12月，聖誕裝飾紛紛出爐，即日起至2023年1月2日，荃灣廣場「Disney主題綠悠夢幻聖誕」，以木雕、綠色植物和燈光打造兩大主題「公主叢林派對」和「動物森林茶會」，一共8大必影打卡位，包含

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欄名 : 新鮮熱辣

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