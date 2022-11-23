社會謀生，有邊個唔想獲老細青睞？某程度上，做得下屬的，都有希望討得老細歡心的傾向，但高低手處事方法則有天淵之別。低手者有以下特徵：

一、除了擦鞋兼起勢擦外，毫無過人之處。又或調轉頭理解亦可：平庸甚至低水平，要搵食和搏上位，靠實力輸人九條街，惟有出盡力奉承。

二、擦得夾硬、核突兼礙眼，已豁出去不顧身世，根本唔怕肉麻核突俾人恥笑。但擦鞋者呀擦鞋者，有無諗過老細都未必想你擦得咁出面、咁着痕迹呢？一個阿頭，若係人都眼見成班下屬只識奉承，無建樹兼唔達標，其他人會如何看這位阿頭？任何一個阿頭，即使愛被人擦鞋，也不會想被全世界人知道他就是喜歡被人擦到立立令的老細，人要面、樹要皮，擦鞋者也要聰明點，皆因一班下屬的水平或多或少反映老細的水平，所以擦還擦，don't make your boss look bad。

三、唔得醒目，平時又不細心觀察和了解老細的真正需要和心意，緊要關頭用自己水平揣摩老細高度，以自己視野當成老細視野，結果單單嘢出嚟，唔係做錯就係幫唔到手。例如，老細想低調時，擦鞋友慌死無人知，衝出來高調吶喊助威或喊打喊殺，喂喂喂，over咗喇！成事不足敗事有餘，幾時收聲、幾時得體、幾時大體都未知，老細睇到都擰頭兼眼冤。又或老細要人發力做好一單嘢，結果擦鞋友卻個個忽然低調唔見人，擺出「呢單嘢唔係我跟開」的卸膊姿態，結果唔拖唔水、兩頭唔到岸。

職場智慧：一、Make the boss look good，尤其在很多人面前或老細的敵人/競爭對手面前。二、幫老細解決問題。但低級擦鞋友，只識嘈喧巴閉，幫唔到老細解決問題不特止，還製造更多問題，兼令老細在人前難看，真係養兵千日，卻連一時都用唔到。