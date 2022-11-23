跑步項目繁多，由短跑至長跑，場地徑賽至越野跑，迎合大眾多方面興趣及訓練需要，故不少人熱衷其中。運動創傷「跑者膝」或「跑步膝」影響不少跑手，但其並非單純泛指跑步後膝痛，其確實病症為髕股關節炎症，病因與競跑運動給髕股關節軟骨過大壓力有關。除此之外，髂脛束綜合症於跑手群中亦見不少，統計指跑者膝多影響女性跑手，而男跑手多為患上髂脛束症。

髂脛束為大腿外側的筋膜結構，上連髖部肌肉闊筋膜張肌（Tensor Fasciae Latae），下至膝關節前外腓骨小頭及脛骨突起（Gerdy's Tubercle）。髂脛束能協助髖及膝部動作及穩定關節，髂脛束綜合症一向被認為由於下肢過度反覆屈伸動作，至筋膜及骨間摩擦致滑囊發炎所引起。但至近年解剖研究卻否定滑囊炎說法，提出受影響處實為神經綫分布密集的脂肪組織。此外，髂脛束實為因動作而壓迫股骨及其上軟組織，而非前後摩擦滑囊致病。

髂脛束綜合症痛處以膝關節前外方為主，跑步運動訓練後每每發作，休息痛減，但運動後又反覆發作。由於痛處廣泛，需與髕骨軟骨發炎、髕下脂肪墊炎及骨質皮勞性損傷鑑別。往昔臨床多以Ober's Test，動作以髖內收引起疼痛作診斷，惟測試動作有機會過度牽拉髖關節囊，引致假陽性結果為詬。現臨床測試主張以Noble Test為主，即膝屈伸時引起膝前外側疼痛為陽性，診斷需結合觸診結果。

一向被認為與發病有關因素，例如長短腳、扁平足、高足弓等，原來與髂脛束綜合症發病無關。研究指跑步步數總量，或突如其來增加跑步量，超出髂脛束鄰近軟組織的承載能力，會導致包括相鄰軟組織受壓，引起慢性炎症。下回將分享髂脛束綜合症患者可何時回復練跑。（二之一）