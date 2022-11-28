秉持專業持正 帶領業界邁向可持續發展

香港工業總會（下稱工總）屬香港唯一法定商會，一貫秉持專業持正、問責明確和高度透明的管治原則，為業界長遠發展創造有利條件。對於在應屆「傑出董事獎」脫穎而出，工總認為正可體現在理事會的帶領下，該會銳意在工商發展領域擔當領航者的角色，並以身作則將可持續發展原則融入業務營運，鼓勵業界共同提升企業管治水平。

深明實踐優質管治以推動會務發展至關重要，工總在建立理事會並維持其穩健運作時，尤其重視七大必備元素， 包括確保理事會由多元化背景的成員組成、具備創新和前瞻視野、積極聆聽業界的聲音、引進年輕新血、增強工業界的發展動力、跨界協作推動產業升級轉型，以及提升工業界ESG實踐能力，以確保能廣泛代表業界，促進跨行業合作共贏，並引領業界把握「大灣區」和「一帶一路」建設的發展機遇， 配合本地再工業化發展，增強抗逆及競爭力。

▲ 工總於今年首度舉辦中小企ESG論壇，冀進一步提升業界的ESG實踐能力。

充當業界橋樑

與政府協作完善工業創科生態圈

留意到工業界於過去兩年面對疫情防控、營商環境、經濟景氣、政治糾紛等種種挑戰，為經營或業務韌性帶來很大考驗。工總理事會積極聆聽業界困難，一方面與政府及相關機構商議尋求協助；另一方面助企業了解營商環境變化及應對方式，彼此並肩前行，渡過逆境。

為對接國家「十四五」規劃，以推動香港實現成為國際創科中心的願景，工總亦積極充當業界與政府之間的橋樑，循完善工業創科生態圈的方向努力，推動本地智能和先進製造行業發展、開拓海外新市場、培育工業及創科初創企業和人才，為香港工業界可持續發展注入動力。

▲ 查毅超博士喜見工總理事會的專業經驗與前瞻視野，獲得「傑出董事獎」評審團認可，未來會繼續在決策和倡議上力臻卓越。

舉辦論壇助會員與時並進

在跨界協作方面，工總不時舉辦研討會、論壇、交流和參觀活動，讓會員了解最新的科技發展、投資趨勢和政策動向等，使企業朝向高增值產業發展。此外，工總亦透過舉辦首屆中小企ESG論壇，配合針對工業企業ESG管理進行調查，冀從能力建設、知識交流、促進企業合作等各方面，協助會員將ESG原則融入經營當中，應對環球商業模式的轉變，以提升工業界的ESG實踐能力。

對獲得香港董事學會頒發「2022年度傑出董事獎」和「董事會多元化卓越嘉許」兩大獎項，工總主席查毅超博士表示感到非常榮幸。他更感謝評審團充分認可理事會的專業經驗、多元化及前膽視野，帶領工總不斷完善服務和尋求創新突破。「我們將繼續在決策和倡議上力臻卓越，與會員和業界緊密溝通，維持高透明度，以良好企業管治為原則，帶領機構達到『工業創新 續顯輝煌』的願景。」

（特約）