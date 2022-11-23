港重返國際舞台 須下好一盤大棋

日前，行政長官李家超在出席APEC峰會後回港，談及此番泰國之行時頗感滿意。出訪期間，他與多國領導人見面，與當地不同商會、企業會面，向他們再次介紹香港新的優勢，強調香港重返國際舞台。隨行的商務及經濟發展局局長丘應樺也馬不停蹄，繼續與商界代表團在泰國訪問。邱應樺在接受電台訪問時表示，未來會加強與東盟及其他不同經濟體的合作，長遠會研究與非洲國家加強貿易聯繫，明年亦可能會帶團前往阿聯酋等中東國家尋覓商機。

世界3大變化 要推介港角色

誠如所言，香港的確已經「重返國際舞台」，縱是眼下仍有「0+3」的入境規管，但全面開放是大勢所趨。封閉了近3年了，香港各界終於盼來了這一天！從現在開始，香港應好好謀劃「重返」這篇大文章。

香港是一個開放型的經濟體，疫情下近3年的封閉，令香港經濟幾乎窒息，每位香港人都生活得不容易！如今，開放的大門漸漸打開，和煦的陽光照射進來，令人感到異常興奮、異常激動。

但「重返」並非回到疫情前，這個世界已經變了很多。「重返」第一步是觀察外部環境。在筆者看來，至少以下幾個變化值得關注：

第一，逆全球化。經濟全球化令世界各個經濟體分工明確，大家都可以發揮自身優勢，揚長避短，提升效率，但近年來，一些國家把意識形態凌駕於經濟規律之上，動輒揮舞制裁大棒，不僅令別國遭殃，也反噬自己，「脫鈎」、「斷鏈」令全球化舉步維艱。

第二，經濟衰退。疫情下的反覆折騰，令世界主要經濟體進入衰退期，一些國家近兩年經濟負增長，作為世界經濟增長主要引擎的中國，經濟增長也從疫情前的6%左右下降到3%左右。

第三，能源危機。俄烏戰爭令歐洲陷入了二戰後最嚴重的能源危機，導致大批企業離開歐洲；歐洲已經意識到了問題的嚴重性，正在極力想辦法阻止這種態勢蔓延，但資本在全球的流動趨勢還不完全明朗。

世界經濟形勢不好，意味着發展機會減少、發展動力不足，被掩蓋的各類社會矛盾會暴露出來，繼而導致局勢動盪，近期歐洲多國出現的民眾示威遊行，已見端倪。

在國際舞台上，香港最搶眼的「角色」是甚麼？不外乎有三：

一是「超級聯絡人」。以往我們講「超級聯絡人」，主要是針對內地的，而其實香港作為國際化大都會，可以在更多經濟體之間扮演「超級聯絡人」的角色。例如，香港的國際仲裁得到全球140個國家的認可，香港據此可以為許多國家提供法律服務。

二是資金滙聚平台。香港是國際金融中心，不僅可以成為外資進入內地、內地企業投資全球的通道，還能為許多國家提供融資服務。

三是高增值服務提供者。現代服務業是香港的優勢所在，投資者在其他地方可能會得到某一方面的優質服務，但在香港可以得到很多領域的優質服務，例如高水平的金融、法律、會計、教育、醫療等服務。

重返，不是簡單地「重複昨天的故事」，而應講出更精采的故事。本港有貿易發展局、投資推廣署，並在海外設有14個經濟貿易辦事處，還有遍布全球的商會和民間團體，大家一起發力，推介「香港角色」，讓世界更深入、更精準、更直接地了解香港，為下一步的合作打下基礎。

跟隨國家戰略 瞄準未來產業

在此次G20峰會和APEC峰會期間，給人留下深刻印象的是，各國領導人排隊與中國國家主席習近平會唔，包括美國、法國、意大利、澳洲、日本、新西蘭等對中國不大友好的國家。

愈是隔絕得太久，各國愈是感受到中國的重要性。「中國製造」的魔力很強，許多國家無法擺脫；中國的產業鏈最完整，許多國家必須依託；中國的市場太誘人，往往一個定單就能救活一個企業。政治高調可以繼續唱，但大家心裏都清楚，經濟規律不可違背，與中國合作能獲得多重紅利。

這也啟示香港，跟隨國家戰略則「錢」途看好。不久前閉幕的中共二十大提出了「中國式現代化」，習近平也反覆向各國領導人介紹「中國式現代化」的深刻內涵。筆者曾作為中國企業家代表團成員，多次跟隨習近平參加APEC、B20會議等國際峰會，筆者的觀察是，習近平與外國元首會晤一次，中國和這些國家的合作機遇就多了一分。香港的工商界應敏銳地認識到這一點，跟隨習近平的指引和國家戰略去發掘市場機遇。

此次赴印尼參加APEC峰會，財政司司長陳茂波感到收穫滿滿。他近日發表網誌透露，去年香港安排或發行的綠色和可持續國際債務總額超過560億美元，印尼商界對香港的相關發展及服務深感興趣，而當地最大的工商組織印尼工商會，正積極籌備明年組織一個高級別代表團訪問香港，以開拓更多合作和發展機會。陳茂波認為，香港作為國際金融中心，資金池既深且闊、投資者基礎廣闊，香港可以成為印尼政府和企業籌融資的理想平台。

在「雙碳」戰略下，綠色產業的發展和傳統產業升級改造，對金融的需求日益強勁，使「綠色金融」成為金融業的趨勢和潮流。重返國際舞台的香港，應該在研究產業發展趨勢上多下功夫，「綠色金融」僅是未來產業中其中一例，香港各個行業都應梳理一下自己的優勢，觀察一下本行業的發展趨勢，瞄準未來產業，做大香港優勢。

拓寬國際合作 擴大「朋友圈」

香港重返國際舞台，不是簡單地佔據以往的位置，還要想辦法爭取更多位置。行政長官李家超也表明，香港最希望加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），正表露出這種想法。這個想法是非常好的。

中央一貫支持香港參與國際合作組織，只要香港有想法、能主動，相信中央會一如既往地支持香港。香港作為一個開放型的經濟體，實行貿易自由、貨幣進出自由，實行低稅率，還有司法獨立、政府廉潔高效的優勢，連續20多年被評為世界最自由經濟體，相信許多國際組織也會歡迎香港加入。「朋友多了路好走」，重返之路也是拓寬合作平台、擴大「朋友圈」的過程。

「重返國際舞台」不是簡單地一句感慨、一種姿態，而是一盤大棋。香港應做好謀劃，下好這盤棋。

▲ 特首李家超在泰國出席APEC峰會期間，與多國領導人見面，向他們再次介紹香港新的優勢，強調香港重返國際舞台。（新華社資料圖片）