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屯門大興花園2房 4年蝕112萬

地產版 2022/11/23

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據消息指出，大興花園本月暫錄得8宗成交，佔3宗造價不足400萬元，介乎368萬至395萬元，其中1期3座高層G室2房，實用面積394平方呎，原業主即使以一口價368萬元沽出，對比2018年中購入價

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欄名 : 市場快訊

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