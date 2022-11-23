屯門大興花園2房 4年蝕112萬 地產版 2022/11/23 分享： 分享： 據消息指出，大興花園本月暫錄得8宗成交，佔3宗造價不足400萬元，介乎368萬至395萬元，其中1期3座高層G室2房，實用面積394平方呎，原業主即使以一口價368萬元沽出，對比2018年中購入價 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 市場快訊 最新專欄文章 更多 投資者工廈淪銀主盤 市值1.58億 今日 投資者工廈淪銀主盤 市值1.58億 世邦：寫字樓資產價值跌幅明顯 2022/11/18 世邦：寫字樓資產價值跌幅明顯 Wetland Seasons Park車位月租5200元 2022/11/18 Wetland Seasons Park車位月租5200元 肇輝臺嘉苑3房 2180萬沽 2022/11/18 肇輝臺嘉苑3房 2180萬沽 上環乙廈無契樓拍出 呎價5596元 2022/11/17 上環乙廈無契樓拍出 呎價5596元 樓價 屯門 大興花園 大埔 九龍灣 九龍 淘大花園 嵐山