阿根廷3次詐糊 爆冷1：2反負沙特

今屆賽事首現爆冷賽果！由球王美斯率領的阿根廷，昨晚於C組首戰被沙特阿拉伯反勝2比1，同時沙特亦成為首隊於世界盃擊敗阿根廷的亞洲球隊。

美斯射入12碼 上半場領先

6分鐘，美斯開出角球，球證經視像裁判提醒翻看VAR片段，阿根廷中場柏利迪斯被對方抱跌，判罰12碼，由美斯操刀射入先開紀錄。

落後的沙特攻勢欠奉，但多次布下「越位陷阱」奏效，令阿根廷連食3次「詐糊」。22分鐘美斯接迎長傳射入，惟被判越位在先。27分鐘，拿達路馬天尼斯單對單門將挑射破網，惟再次因越位無效。33分鐘，拿達路馬天尼斯再次射入，惟同樣越位，連吃兩記詐糊。半場越位7次的阿根廷，以一球優勢返回更衣室。

下半場比賽形勢逆轉，47分鐘艾舒歷壓過對方守將基斯頓羅美路，射破門將馬天尼斯十指關，替球隊追成1比1。5分鐘後，阿根廷禁區內遲遲未能解圍，艾達沙尼晃過對方守衞燙遠柱破網，為沙特反超前2比1。

落後的阿根廷力求扳平，62分鐘達拉費高門前一撞，艾奧維斯飛身救出。71分鐘美斯斜傳予迪馬利亞，窄角度一射無功而回。83分鐘，美斯接應傳中頭錘攻門再次被接實。至尾段阿根廷繼續高空轟炸，即使補時長達8分鐘，加上因沙特球員受傷「補上補」，最終無力平反敗局，晉級之路變得崎嶇難行。

同日D組賽事，丹麥與突尼西亞互交白卷，最終零比零握手言和。

作者、責任編輯：黃懌勤

▲ 阿根廷縱使由美斯（左）先開紀錄，但下半場遭沙特阿拉伯5分鐘內連入兩球，終以1比2落敗。（新華社圖片）