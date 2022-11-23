被喻為「死亡E組」的賽事將於今晚開戰，打頭陣的是晚上9時德國對日本。「日耳曼軍團」上屆最後一場分組賽事不敵南韓敬陪末席出局，今屆則遇上同屬亞洲勁旅「藍武士」，誓先打響頭炮奠定出綫根基。

拜仁慕尼黑成為今屆德國隊人腳大戶，共有7人入選。去年取代路維成為德國領隊的費歷克，以其舊東家拜仁為基礎建立球隊可謂理所當然。門將紐亞、中場甘美治將成為球隊攻守基石，進攻方面則有今季率先為拜仁取得雙位數入球的利萊辛尼，以及19歲技術出眾新星穆斯亞拿；惟前者因傷首戰未能上陣。「4屆元老」湯馬士梅拿料將夥拍效力車路士的夏維斯，兩名「假9號」有望擔正攻堅。

17歲莫高高 首入選大國腳

大軍名單亦不乏驚喜，包括近5年無入選國家隊、效力法蘭克福的馬里奧葛斯重披德國戰衣。8年前葛斯於巴西世界盃決賽一箭定江山，協助德國擊敗阿根廷奪得第4個世界盃冠軍。今屆重返德甲表現回勇，令他得以成為日耳曼軍團一員。

由於前鋒迪姆華拿受傷，費歷克決定揀選年僅17歲的多蒙特小將莫高高入隊，此子於德甲上陣14場取得6個入球，首度入選大國腳便有機會參與世界盃。另外暫於德甲攻入10球、雲達不來梅29歲前鋒富克洛同首度入選，更在上周對阿曼的處子戰中取得「士哥」，贏得費歷克讚賞。

今屆「藍武士」續以「旅歐組」成員為骨幹，三笘薰、久保建英、伊東純也等悉數入選。早前加拿大友賽缺陣的遠藤航及冨安健洋據報傷癒復出，有當地記者預計，正選陣容或先由吉田麻也夥拍板倉滉鎮守中路，左右後衞則續倚重長友佑都及酒井宏樹，惟前者年屆36歲，其體能及速度多少令人擔心。中場方面，效力士砵亭的守田英正受傷，或需派出今季於西乙表現一般的中場柴崎岳，與遠藤航及田中碧擔任正選。

「危險人物」鐮田 紐亞籲提防

日本隊名單中有8人於德國球會效力，要數代表人物定必是法蘭克福中場鐮田大地，今屆在各項賽事攻入12球，就連紐亞都大讚此子技術全面兼有天賦，更直指鐮田對德國而言是個「危險人物」。惟領隊森保一似乎屬意身穿10號球衣的南野拓實為球隊核心，但南野今季由利物浦轉投摩納哥後表現更沉，被當地媒體評為「最大水貨」。

在些路迪表現可人的3位日本球員中，前鋒古橋亨悟及中場旗手怜央意外落選，只有前田大然可遠征卡塔爾，料他將與波琴前鋒淺野拓磨爭逐單箭頭正選。另上屆表現不俗的大迫勇也同樣名落孫山，引來一片爭議聲。向來戰術保守的森保一揚言要帶領「藍武士」打入8強，但與德國及西班牙同組下，單談出綫難度已極高。

作者、責任編輯：黃懌勤

▲ 日本鐮田大地（路透社圖片）

▲ 德國紐亞（法新社圖片）