燃料貴電費料月月加 政府研擴核電

兩電明年電費升幅驚人，但在國際能源價格持續上升下，電費燃料價格每月浮動調整，即明年2月後電費仍有機會按月上升。有議員促請政府與內地商討引入更多價格較穩定的核電，及可再生能源；環境及生態局局長謝展寰表示

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