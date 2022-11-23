燃料貴電費料月月加 政府研擴核電 港聞版 2022/11/23 分享： 分享： 兩電明年電費升幅驚人，但在國際能源價格持續上升下，電費燃料價格每月浮動調整，即明年2月後電費仍有機會按月上升。有議員促請政府與內地商討引入更多價格較穩定的核電，及可再生能源；環境及生態局局長謝展寰表示 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 電費按年勁飈 中電加20%港燈46% 今日 電費按年勁飈 中電加20%港燈46% 中電撥2億助基層 港燈斥5500萬紓困 今日 中電撥2億助基層 港燈斥5500萬紓困 燈飾店老闆感無奈 或轉嫁消費者 今日 燈飾店老闆感無奈 或轉嫁消費者 你可能感興趣 電費按年勁飈 中電加20%港燈46% 今日 01:00 電費按年勁飈 中電加20%港燈46% 中電撥2億助基層 港燈斥5500萬紓困 今日 01:00 中電撥2億助基層 港燈斥5500萬紓困 燈飾店老闆感無奈 或轉嫁消費者 今日 01:00 燈飾店老闆感無奈 或轉嫁消費者 電力 立法會 天然氣 電費 中電 陳克勤 環境及生態局 謝展寰