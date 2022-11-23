中電撥2億助基層 港燈斥5500萬紓困 港聞版 2022/11/23 分享： 分享： 兩電皆有為中小企及基層住戶推出紓困措施，中電日前已宣布，會透過「中電社區節能基金」撥款約2億元推出多項支援計劃，其中1億會為15萬個合資格有需要家庭，提供600至800元一次性燃料費資助。 港燈昨亦宣布 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 電費按年勁飈 中電加20%港燈46% 今日 電費按年勁飈 中電加20%港燈46% 燃料貴電費料月月加 政府研擴核電 今日 燃料貴電費料月月加 政府研擴核電 燈飾店老闆感無奈 或轉嫁消費者 今日 燈飾店老闆感無奈 或轉嫁消費者 你可能感興趣 電費按年勁飈 中電加20%港燈46% 今日 01:00 電費按年勁飈 中電加20%港燈46% 燃料貴電費料月月加 政府研擴核電 今日 01:00 燃料貴電費料月月加 政府研擴核電 燈飾店老闆感無奈 或轉嫁消費者 今日 01:00 燈飾店老闆感無奈 或轉嫁消費者 中電 電力 家電 劏房 紓困措施 電費 港燈