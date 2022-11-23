中電撥2億助基層 港燈斥5500萬紓困

兩電皆有為中小企及基層住戶推出紓困措施，中電日前已宣布，會透過「中電社區節能基金」撥款約2億元推出多項支援計劃，其中1億會為15萬個合資格有需要家庭，提供600至800元一次性燃料費資助。

港燈昨亦宣布

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