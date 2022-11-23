燈飾店老闆感無奈 或轉嫁消費者 港聞版 2022/11/23 分享： 分享： 新一年電費再急升，市民恐百上加斤。有市民無奈稱只能逆來順受，在供樓壓力下每月負擔更重，希望中電可為中產階產提供更多優惠；有經營燈飾生意的負責人指，或會將增加電費成本轉嫁消費者，同時要轉賣其他慳電產品來 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 電費按年勁飈 中電加20%港燈46% 今日 電費按年勁飈 中電加20%港燈46% 燃料貴電費料月月加 政府研擴核電 今日 燃料貴電費料月月加 政府研擴核電 中電撥2億助基層 港燈斥5500萬紓困 今日 中電撥2億助基層 港燈斥5500萬紓困 你可能感興趣 電費按年勁飈 中電加20%港燈46% 今日 01:00 電費按年勁飈 中電加20%港燈46% 燃料貴電費料月月加 政府研擴核電 今日 01:00 燃料貴電費料月月加 政府研擴核電 中電撥2億助基層 港燈斥5500萬紓困 今日 01:00 中電撥2億助基層 港燈斥5500萬紓困 中電 港燈 電費 補貼