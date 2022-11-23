燈飾店老闆感無奈 或轉嫁消費者

新一年電費再急升，市民恐百上加斤。有市民無奈稱只能逆來順受，在供樓壓力下每月負擔更重，希望中電可為中產階產提供更多優惠；有經營燈飾生意的負責人指，或會將增加電費成本轉嫁消費者，同時要轉賣其他慳電產品來

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