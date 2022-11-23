電費按年勁飈 中電加20%港燈46% 議員斥賺盡 兩電稱已動用基金抵銷加幅 港聞版 2022/11/23 分享： 分享： 兩電昨公布來年電費變動，中電及港燈元旦日起按年加19.8%及45.6%。中電繼續凍結基本電費，惟燃料費按年加6成至每度電62仙，令明年平均淨電費加至每度電154.4仙。港燈基本電費及燃料費亦分別按年加 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 燃料貴電費料月月加 政府研擴核電 今日 燃料貴電費料月月加 政府研擴核電 中電撥2億助基層 港燈斥5500萬紓困 今日 中電撥2億助基層 港燈斥5500萬紓困 燈飾店老闆感無奈 或轉嫁消費者 今日 燈飾店老闆感無奈 或轉嫁消費者 你可能感興趣 燃料貴電費料月月加 政府研擴核電 今日 01:00 燃料貴電費料月月加 政府研擴核電 中電撥2億助基層 港燈斥5500萬紓困 今日 01:00 中電撥2億助基層 港燈斥5500萬紓困 燈飾店老闆感無奈 或轉嫁消費者 今日 01:00 燈飾店老闆感無奈 或轉嫁消費者 電力 補貼 煤 電費 中電 元旦 用電量 環境及生態局 謝展寰