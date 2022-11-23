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電費按年勁飈 中電加20%港燈46%

議員斥賺盡 兩電稱已動用基金抵銷加幅

港聞版 2022/11/23

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兩電昨公布來年電費變動，中電及港燈元旦日起按年加19.8%及45.6%。中電繼續凍結基本電費，惟燃料費按年加6成至每度電62仙，令明年平均淨電費加至每度電154.4仙。港燈基本電費及燃料費亦分別按年加

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