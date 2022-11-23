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惠康╳大富翁╳飛天豬 3款限量精品賀聖誕

行政人員版 04:00 2022/11/23

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聖誕節將至，黛安收到風，惠康將與Monopoly大富翁及本地著名插畫家飛天豬合作，推出以香港獨有城市面貌作主題設計嘅「惠康x飛天豬限量版大富翁」、地氈及保溫瓶。

「惠康x飛天豬限量版大富翁」係輕便裝，易於攜帶同收藏，無論帶去野餐、旅行或佳節聚會都十分適合。角色棋特設經典惠康購物手推車、購物籃同貨車，棋盤則用水彩畫畫、融入多種食品及日用品品牌嘅街景，機會卡等亦與日常生活有關，玩起嚟可更有共鳴，玩家仲可興建房屋及惠康店舖，一嘗成為「超市大亨」嘅感覺，極具收藏價值啊！

至於大富翁保溫瓶，除咗瓶身同樣印有由飛天豬繪畫嘅香港城市面貌，更採用兩段開蓋設計，上層可放茶包等，非常實用；印有經典Monopoly大富翁圖案嘅半月形黃色地氈，則毛質柔軟，最啱擺喺家中任何角落，隨時都用得。

公關姊妹話，yuu會員今明兩日（23及24日），可搶先以指定yuu積分預購上述商品。另外，周五（25日）起至明年1月5日期間，凡於惠康消費滿$100即可換購，每次可換購3款產品，每款限1件，數量有限，換完即止，千祈唔好錯過喇！

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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