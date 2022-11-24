好友小兒早前考上醫學院，自幼已鼓勵他走上科學路，能見他白袍加身實在感動。最能代表醫生的兩件東西，定必是白袍和聽筒，差不多所有電視劇均用此表達醫生身份，但為何是白袍而不是藍袍綠袍？又為何是聽筒而不是血壓計？

其實，白袍代表醫護的歷史很短暫。十九世紀前，醫療人員基本上並沒有任何代表性衣飾，而當年亦有各式各類的「醫生」，不少是Quackery（庸醫）或naturopath（自然療法），應用科學於醫療還在起步階段，而當年科學革命正當盛年，科學家受到追捧，科學家為保護日常衣物，故此在實驗室會穿着白長袍，袍上亦有好幾個大口袋盛載工具。

當年的醫生為表達與科學掛鈎，便也穿起白袍，最早記載見於一八八九年的波士頓Massachusetts General Hospital（註）。聽筒（Stethoscope）有實際用途，在電腦素描磁力共振等器材面世前，醫生只能靠眼、耳和手作診症工具，例如常見是肺炎，絕對可以靠肺部呼吸雜音（Bronchial Breath Sounds Crackle + Vocal Tactile Fremitus）斷症。

醫學初現時，醫生為病人心臟聽診，就要把耳朵貼在病人胸前，極不方便，也很尷尬。一八一六年的某天，靦覥的法國醫生Rene Laennec為一位女病人聽診，首次用紙張捲起管狀作聽診器，後來更發展成用木管作聽筒，自此便發揚光大，成為醫生不可缺的日常工具。但現今科技發達，聽筒雖仍有臨床用途，但作裝飾的時間居多。回想四十年前，首次穿上白袍、架上聽筒那份興奮，能夠以醫學知識助人的興奮，一直延至今天，但願好友小兒也能有同樣經歷。

註：Jones VA JAMA, 1999。

▲ 木管聽筒