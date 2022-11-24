日本千葉縣有間叫夢之湖的護老院，他們照顧長者的方式很特別，與傳統標榜全方位無微不至照顧長者哲學剛剛相反，這間護老院的主旨就是要勞動老友記：每位老友記每朝回到日間照護中心，就要自己安排當日的活動——每人站在時間表前，把自己選好的課程、繪畫時間、茶點時間等貼在白板上，做甚麼由自己安排和負責，沒有人會代勞。

老友記們還要透過體力勞動，例如各種運動和復健去賺取「夢幣」（護老院內通行的貨幣），中心內的娛樂活動如唱歌、按摩、喝咖啡等，只能用夢幣支付。這個「減法照護」（即以不剝奪老友記們的自理能力為主旨、減去不必要的依賴他人照護）哲學非常棒，怪不得「入讀」的老友記們，其精神面貌都較諸入住傳統護老院的長者多一份活力感和年輕感。

根據我的觀察和認識，老友記們其實跟我們一樣，需要感受到自己仍可自主和自理、仍有價值和尊嚴、以及仍然被需要，這是他們活好自己的最大動力。但似乎有些子女誤會了，以為幫父母做得愈多就是愈孝順，於是凡事都替父母全天候照料好，希望他們安坐家中專心「享福」。甚麼都不用老友記做，結果是適得其反，這樣反會令長輩的生活自主和自理能力加速退化。

或許真正想孝順，並非為長輩們打理好一切，而是在安全範圍和他們能力可做到的情況下，適當地「勞動」他們。以我為例，我經常「勞動」家母肥媽，每星期回家探望她前，都必列出想吃的菜單，有時在YouTube上看到美味食譜，會馬上彈給她要求試新菜式；突然有新任務，她和家中傭人姐姐不敢怠慢，在我回家前幾天，她會私下試做幾次感到滿意，才再做一次給我們品嘗。我發現，肥媽很喜歡我給她的任務，當我大讚「好吃」，她會流露相當滿意和滿足的笑容。每位老人家都需要感到自己仍然有不能代替的價值，或許適當地給予「勞動」，能令他們活得更有活力和動力。